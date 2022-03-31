https://tr.sputniknews.com/20220331/devlet-bahceliden-avrupa-gures-sampiyonasinda-madalya-kazanan-sporculara-tebrik-1055204831.html
Devlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
Devlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:58+0300
2022-03-31T14:58+0300
2022-03-31T14:58+0300
politika
devlet bahçeli
kutlama
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları 2 altın madalyayla Türkiye'nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum" dedi.Bahçeli konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Ayrıca gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı kardeşimle birlikte bronz madalya kazanan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen kardeşlerimi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türk bayrağını dalgalandıran milli sporcularımız kuşkusuz milletimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bunun yanında Güreş Federasyonumuzu, milli takım antrenörlerimizi, aynı şekilde tüm teknik heyetimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsine birden helal olsun diyorum"
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devlet bahçeli, kutlama
Devlet Bahçeli'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ile bronz madalya sahibi olan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen'i tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil müsabakalarında yürek ve bilek gücüyle kazandıkları 2 altın madalyayla Türkiye'nin haklı gururu olan milli sporcularımız Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk kardeşlerimi gönülden kutluyorum" dedi.
Bahçeli konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Ayrıca gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı kardeşimle birlikte bronz madalya kazanan Recep Aktaş, Muhammet Akdeniz ve Osman Göçen kardeşlerimi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türk bayrağını dalgalandıran milli sporcularımız kuşkusuz milletimize büyük bir sevinç yaşatmıştır. Bunun yanında Güreş Federasyonumuzu, milli takım antrenörlerimizi, aynı şekilde tüm teknik heyetimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın gözlerinden öpüyorum ve hepsine birden helal olsun diyorum"