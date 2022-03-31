https://tr.sputniknews.com/20220331/disisleri-sozcusu-bilgic-kuzey-makedonyadaki-turk-toplumunun-mesru-taleplerini-destekliyoruz-1055206638.html
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun meşru taleplerini destekliyoruz
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun meşru taleplerini destekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin "Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan Türk... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:49+0300
2022-03-31T15:49+0300
2022-03-31T15:49+0300
politika
kuzey makedonya
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde düzenlenen nüfus sayımı sonuçları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde geçen yıl düzenlenen nüfus sayımının sonuçlarının 30 Mart'ta açıklandığını ve bu ülkedeki Türk toplumu temsilcilerinin, nüfus sayımının adil, şeffaf ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi hususunda sayım süreci boyunca müteaddit defalar çağrıda bulunduğunu kaydeden Bilgiç, nüfus sayımına ilişkin verilerin bu çağrıların maalesef göz ardı edildiğini ortaya koyduğuna dikkati çekti.Bilgiç, Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayımlanmasını müteakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınmasının önem taşıdığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:"Asırlardır bu coğrafyada kök salmış bulunan, Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz."
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kuzey makedonya, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun meşru taleplerini destekliyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı sonuçlarına ilişkin "Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde düzenlenen nüfus sayımı sonuçları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde geçen yıl düzenlenen nüfus sayımının sonuçlarının 30 Mart'ta açıklandığını ve bu ülkedeki Türk toplumu temsilcilerinin, nüfus sayımının adil, şeffaf ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi hususunda sayım süreci boyunca müteaddit defalar çağrıda bulunduğunu kaydeden Bilgiç, nüfus sayımına ilişkin verilerin bu çağrıların maalesef göz ardı edildiğini ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Bilgiç, Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayımlanmasını müteakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınmasının önem taşıdığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Asırlardır bu coğrafyada kök salmış bulunan, Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz."