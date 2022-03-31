Doğalgaz fiyatlarına konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50 zam geldi

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Bununla birlikte, artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından yüzde 76 oranında destek sağlanmıştır.

*Diğer taraftan, Evsel Enerji Fiyat Endeksine (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgaz ülkemizde kullanılmaktadır.

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

*Bu kapsamda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; – Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44.30 – Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup, bu artışa rağmen konutlarda kullanılan doğal gazın her bir metreküpüne Devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir.