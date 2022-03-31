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Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'gölge' lakaplı kadın tutuklandı
Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'gölge' lakaplı kadın tutuklandı
Muğla'da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı 24 yaşındaki Gamze Yanak, polis... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
dolandırıcılık
dolandırmak
internet dolandırıcılığı
muğla
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla elektronik eşya satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Yanak'ın Ula ilçesinde olduğu istihbaratına ulaştı.Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen Yanak'ın, e- ticaret sitesinde cep telefonu satışa çıkardığı belirlendi. Alıcı gibi davranan sivil polisler, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Gamze Yanak'ı gözaltına aldı. 'Gölge' lakabıyla tanındığı öğrenilen Yanak, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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dolandırıcılık, dolandırmak, internet dolandırıcılığı, muğla, gölge

Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'gölge' lakaplı kadın tutuklandı

00:03 31.03.2022
© DHAGamze Yanak
Gamze Yanak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Muğla'da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı 24 yaşındaki Gamze Yanak, polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla elektronik eşya satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Yanak'ın Ula ilçesinde olduğu istihbaratına ulaştı.
Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen Yanak'ın, e- ticaret sitesinde cep telefonu satışa çıkardığı belirlendi.
Alıcı gibi davranan sivil polisler, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Gamze Yanak'ı gözaltına aldı. 'Gölge' lakabıyla tanındığı öğrenilen Yanak, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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