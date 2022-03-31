https://tr.sputniknews.com/20220331/eski-yunanistan-disisleri-bakani-venizelos-ege-yunan-golu-degil-1055193809.html
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege, Yunan gölü değil
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege, Yunan gölü değil
Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T12:29+0300
2022-03-31T12:29+0300
2022-03-31T12:30+0300
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evangelos venizelos
ege
doğu akdeniz
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Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır" diye konuştu.Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır" dedi.Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kara sularının 12 mil, Yunanistan kara sularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede (kara sularımızı) genişletebiliriz" diye konuştu.Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse, unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/yunanistan-turk-karsiti-bir-politika-izlemiyoruz-1054781037.html
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yunanistan, türkiye, evangelos venizelos, ege, doğu akdeniz
Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos: Ege, Yunan gölü değil
12:29 31.03.2022 (güncellendi: 12:30 31.03.2022) Abone ol
Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, Ege'nin bir Yunan gölü olmadığını söyledi.
Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır" diye konuştu.
Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır" dedi.
Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kara sularının 12 mil, Yunanistan kara sularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede (kara sularımızı) genişletebiliriz" diye konuştu.
Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse, unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz" ifadelerini kullandı.