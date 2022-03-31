https://tr.sputniknews.com/20220331/galatasarayda-esref-hamamcioglu-baskan-adayligini-acikladi-1055217189.html

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T22:21+0300

2022-03-31T22:21+0300

2022-03-31T22:21+0300

spor

galatasaray

eşref hamamcıoğlu

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Yazılı bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı camiada önemli deneyimler edindiğini kaydederek, "Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak kulübümüzün farklı kademelerinde, önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkanı elde ettim. Galatasaray'ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım" ifadelerini kullandı.'Sosyal iklim özüne döndürülmediği sürece yalnız geçmişiyle övünen insanlara dönüşeceğimiz ortadadır'Birçok hatanın plansızlık, bireysel hesaplar, masum heves ya da büyük hırslar sonucunda ortaya çıktığını iddia eden Hamamcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Kulübümüz keyfi kararlar ya da güncel olaylar karşısında anlık tepkilerle yönetilemeyecek kadar büyüktür. Finanse edilemeyen ya da temeli sağlam atılmamış her başarının bizi yoldan çıkarttığını da hep birlikte gördük, öğrendik ve hatırlıyoruz. Bugün artık samimiyet, tutarlılık, ciddiyet olmadan asla yol katedemeyecek noktadayız. Feragat ve fedakarlıkla, her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.'Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım'Galatasaray'ın geleceğine güvenle ilerleyeceklerini kaydeden Hamamcıoğlu şunları aktardı:

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galatasaray, eşref hamamcıoğlu