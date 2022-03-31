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Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu
Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu
Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of Dragon dizisinden yeni görseller paylaşan HBO, dizinin seyirciyle buluşma tarihini açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T11:40+0300
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game of thrones
yaşam
house of the dragon
dizi
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Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizisi haline gelen Game of Thrones evreni, yeni devam dizisi House of Dragon ile daha da genişliyor.Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.Warner Bros.’un dijital platfromu HBO Max’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.NTV’nin aktardığına göre House of Dragon, Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.Türkiye'de henüz yayında olmayan HBO Max'in yılın ilerleyen zamanlarında hizmete girmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211005/game-of-thrones-dizisi-house-of-the-dragondan-ilk-fragman-1049547027.html
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game of thrones, house of the dragon, dizi, hbo max

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu

11:40 31.03.2022 (güncellendi: 11:45 31.03.2022)
© HBOHouse of Dragon, dizi
House of Dragon, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© HBO
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Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of Dragon dizisinden yeni görseller paylaşan HBO, dizinin seyirciyle buluşma tarihini açıkladı.
Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizisi haline gelen Game of Thrones evreni, yeni devam dizisi House of Dragon ile daha da genişliyor.
Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.
Warner Bros.’un dijital platfromu HBO Max’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.
NTV’nin aktardığına göre House of Dragon, Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.
Türkiye'de henüz yayında olmayan HBO Max'in yılın ilerleyen zamanlarında hizmete girmesi bekleniyor.
Game of Thrones'un dizisi House of the Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
YAŞAM
Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan ilk fragman
5 Ekim 2021, 17:56
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