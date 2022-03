Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu

https://tr.sputniknews.com/20220331/game-of-thronesun-devam-dizisi-house-of-dragonin-yayin-tarihi-belli-oldu-1055192072.html

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of Dragon dizisinden yeni görseller paylaşan HBO, dizinin seyirciyle buluşma tarihini açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizisi haline gelen Game of Thrones evreni, yeni devam dizisi House of Dragon ile daha da genişliyor.Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.Warner Bros.’un dijital platfromu HBO Max’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.NTV’nin aktardığına göre House of Dragon, Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.Türkiye'de henüz yayında olmayan HBO Max'in yılın ilerleyen zamanlarında hizmete girmesi bekleniyor.

