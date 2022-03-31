Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220331/gaziantepte-isid-operasyonu-5-gozalti-1055213353.html
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:15+0300
2022-03-31T19:14+0300
türkiye
gaziantep
işid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10bd7d1d5941b640f5281eac34b0c14a.jpg
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406268_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_88afa0dd04d9ba645ee46f1907c81da0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, işid

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

19:15 31.03.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала