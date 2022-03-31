https://tr.sputniknews.com/20220331/gaziantepte-isid-operasyonu-5-gozalti-1055213353.html
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:15+0300
2022-03-31T19:15+0300
2022-03-31T19:14+0300
türkiye
gaziantep
işid
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, işid
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
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Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.