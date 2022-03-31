https://tr.sputniknews.com/20220331/gaziantepte-isid-operasyonu-5-gozalti-1055213353.html

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T19:15+0300

2022-03-31T19:15+0300

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türkiye

gaziantep

işid

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'in muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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gaziantep, işid