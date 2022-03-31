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Güney Osetya: Rusya’yla birleşme referandumu için görüşüyoruz
Güney Osetya: Rusya’yla birleşme referandumu için görüşüyoruz
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleme konusunda Rusya’yla görüştüklerini belirtti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:46+0300
2022-03-31T17:49+0300
dünya
anatoliy babilov
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Babilov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Önemli olan, Rus mevkidaşlarımızla görüşmelerin artık yapılıyor olması. Hukuki eylemler, uluslararası hukuka dayanmalı, bunun için esas var. Güney Osetya, bağımsız bir ülke ve kendisi için hayati olduğunu düşündüğü kararları alma hakkına sahip” ifadesini kullandı.Rusya’ya katılma yönündeki adımın, “halkın Rusya’ya dönme yönündeki büyük arzusuna” dayandığını söyleyen Güney Osetya lideri, “Halkın fikrini sormak lazım, ama zaten belli” dedi.Rusya içinde Kuzey Osetya ile birleşme ihtimalini değerlendiren Babilov, “İki Osetya’nın birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu artı teknik bir mesele” diye ekledi.Kremlin: Bu, Güney Osetya halkının seçimiBabilov’un açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Hiçbir fikrimi ifade edemiyorum. Bu anlamda ne hukuki ne de başka eylemde bulunmadık. Ama aynı zamanda söz konusu olan Güney Osetya halkının fikrini beyan etmesi ve biz buna saygıyla yaklaşıyoruz” diye açıkladı.Gürcistan: Kabul edilemezGürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, “Elbette, Gürcistan toprakları işgal altındayken referandumlarla ilgili konuşmalar kabul edilemez” diye konuştu.
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anatoliy babilov, kremlin

Güney Osetya: Rusya’yla birleşme referandumu için görüşüyoruz

17:46 31.03.2022 (güncellendi: 17:49 31.03.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Fotoğraf bankasına girGüney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov,
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleme konusunda Rusya’yla görüştüklerini belirtti.
Babilov, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Önemli olan, Rus mevkidaşlarımızla görüşmelerin artık yapılıyor olması. Hukuki eylemler, uluslararası hukuka dayanmalı, bunun için esas var. Güney Osetya, bağımsız bir ülke ve kendisi için hayati olduğunu düşündüğü kararları alma hakkına sahip” ifadesini kullandı.
Rusya’ya katılma yönündeki adımın, “halkın Rusya’ya dönme yönündeki büyük arzusuna” dayandığını söyleyen Güney Osetya lideri, “Halkın fikrini sormak lazım, ama zaten belli” dedi.
Rusya içinde Kuzey Osetya ile birleşme ihtimalini değerlendiren Babilov, “İki Osetya’nın birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu artı teknik bir mesele” diye ekledi.

Kremlin: Bu, Güney Osetya halkının seçimi

Babilov’un açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Hiçbir fikrimi ifade edemiyorum. Bu anlamda ne hukuki ne de başka eylemde bulunmadık. Ama aynı zamanda söz konusu olan Güney Osetya halkının fikrini beyan etmesi ve biz buna saygıyla yaklaşıyoruz” diye açıkladı.

Gürcistan: Kabul edilemez

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, “Elbette, Gürcistan toprakları işgal altındayken referandumlarla ilgili konuşmalar kabul edilemez” diye konuştu.
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