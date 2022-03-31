https://tr.sputniknews.com/20220331/hollanda-rusyaya-karsi-kisa-vadede-enerji-boykotu-uygulamayacak-1055206784.html

Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T15:48+0300

2022-03-31T15:48+0300

2022-03-31T15:48+0300

ukrayna krizi

hollanda

doğalgaz

rusya

mark rutte

ukrayna

boykot

vladimir zelenskiy

yaptırım

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrimiçi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haere göre Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin 'daha önce görülmemiş' bir şekilde olduğunu söyleyen Rutte, “Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız” dedi.Rutte, Zelenskiy’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html

hollanda

rusya

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hollanda, doğalgaz, rusya, mark rutte, ukrayna, boykot, vladimir zelenskiy, yaptırım