https://tr.sputniknews.com/20220331/hollanda-rusyaya-karsi-kisa-vadede-enerji-boykotu-uygulamayacak-1055206784.html
Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak
Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:48+0300
2022-03-31T15:48+0300
2022-03-31T15:48+0300
ukrayna krizi
hollanda
doğalgaz
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mark rutte
ukrayna
boykot
vladimir zelenskiy
yaptırım
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrimiçi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haere göre Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin 'daha önce görülmemiş' bir şekilde olduğunu söyleyen Rutte, “Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız” dedi.Rutte, Zelenskiy’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/stoltenberg-rusyanin-ukraynadaki-saldirilari-azaltacagini-duyduk-ama-rus-birlikler-cekilmiyor-1055202074.html
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hollanda, doğalgaz, rusya, mark rutte, ukrayna, boykot, vladimir zelenskiy, yaptırım
Hollanda, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulamayacak
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'ya karşı kısa vadede enerji boykotu uygulanmayacağını söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün Hollanda parlamentosunda yaptığı çevrimiçi hitabında, Rusya'yla tüm ticaretin durdurulması ve ülkesine daha fazla silah yardımı yapılması talebine yanıt verdi.
Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haere göre Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptırım paketinin 'daha önce görülmemiş' bir şekilde olduğunu söyleyen Rutte, “Ama insanımızı ısıtmaya devam edebilmemiz ve temel sanayilerimizin çalışmaya devam etmesi de önemli. Hollanda, bir an önce Rus gazına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedefliyor ancak bu kısa vadede mümkün olmayacak. Tüm çıkarları göz önünde bulundurmalıyız” dedi.
Rutte, Zelenskiy’in Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin hızlandırılması talebi için de bunun söz konusu olamayacağını ifade etti.