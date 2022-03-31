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Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı saldırı: Öldürülen iki kişinin Türk olduğu belirlendi
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı saldırı: Öldürülen iki kişinin Türk olduğu belirlendi
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T00:51+0300
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dünya
hollanda
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
türk
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Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
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hollanda, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, türk

Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı saldırı: Öldürülen iki kişinin Türk olduğu belirlendi

00:51 31.03.2022
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWHollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin, mağazada bulunan çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Amsterdam polisi, olaydan saatler sonra durumun kontrol altına alındığını bildirdi.
Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin, mağazada bulunan çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Amsterdam polisi, olaydan saatler sonra durumun kontrol altına alındığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.
Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.
Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.
Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
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