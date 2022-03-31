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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/ingilterede-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1055196334.html
İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi
İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi
İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:13+0300
2022-03-31T13:20+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
ukrayna
yaptırım
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Yaptırım uygulanan isimler arasında Russia Today (RT) Genel Müdürü Aleksey Nikolov, Rusya Televizyon ve Radyo Ağı sunucusu Sergey Brilev, Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anton Anisimov ve Rus medya kuruluşlarından diğer üst düzey isimler yer aldı. Bununla birlikte listeye, 'Mariupol kuşatması ve bombardımanının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu' olduğu gerekçesiyle Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev de dahil edildi.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kremlin dezenformasyonunun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım paketi, Putin'in sahte haberlerini ve anlatılarını yayan utanmaz propagandacıları vuruyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusya-yaptirimlari-ukraynadan-cekilmeleri-halinde-kaldirilabilir-1055074219.html
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ingiltere, rusya, ukrayna, yaptırım

İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi

13:13 31.03.2022 (güncellendi: 13:20 31.03.2022)
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi.
Yaptırım uygulanan isimler arasında Russia Today (RT) Genel Müdürü Aleksey Nikolov, Rusya Televizyon ve Radyo Ağı sunucusu Sergey Brilev, Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anton Anisimov ve Rus medya kuruluşlarından diğer üst düzey isimler yer aldı.
Bununla birlikte listeye, 'Mariupol kuşatması ve bombardımanının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu' olduğu gerekçesiyle Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev de dahil edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kremlin dezenformasyonunun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım paketi, Putin'in sahte haberlerini ve anlatılarını yayan utanmaz propagandacıları vuruyor" ifadelerini kullandı.
Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2022
Ukrayna krizi
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Rusya yaptırımları Ukrayna'dan çekilmeleri halinde kaldırılabilir
27 Mart, 00:51
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