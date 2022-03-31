https://tr.sputniknews.com/20220331/ingilterede-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1055196334.html
İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi
İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi
İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:13+0300
2022-03-31T13:13+0300
2022-03-31T13:20+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
ukrayna
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_dabe66828262a1abc9712e74c4267279.jpg
Yaptırım uygulanan isimler arasında Russia Today (RT) Genel Müdürü Aleksey Nikolov, Rusya Televizyon ve Radyo Ağı sunucusu Sergey Brilev, Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anton Anisimov ve Rus medya kuruluşlarından diğer üst düzey isimler yer aldı. Bununla birlikte listeye, 'Mariupol kuşatması ve bombardımanının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu' olduğu gerekçesiyle Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev de dahil edildi.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kremlin dezenformasyonunun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım paketi, Putin'in sahte haberlerini ve anlatılarını yayan utanmaz propagandacıları vuruyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220327/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusya-yaptirimlari-ukraynadan-cekilmeleri-halinde-kaldirilabilir-1055074219.html
ingiltere
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051879290_97:0:1192:821_1920x0_80_0_0_c73514f16a8c2373f35f01707fbaff32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, rusya, ukrayna, yaptırım
İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi
13:13 31.03.2022 (güncellendi: 13:20 31.03.2022) Abone ol
İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi.
Yaptırım uygulanan isimler arasında Russia Today (RT) Genel Müdürü Aleksey Nikolov, Rusya Televizyon ve Radyo Ağı sunucusu Sergey Brilev, Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anton Anisimov ve Rus medya kuruluşlarından diğer üst düzey isimler yer aldı.
Bununla birlikte listeye, 'Mariupol kuşatması ve bombardımanının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu' olduğu gerekçesiyle Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev de dahil edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kremlin dezenformasyonunun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım paketi, Putin'in sahte haberlerini ve anlatılarını yayan utanmaz propagandacıları vuruyor" ifadelerini kullandı.