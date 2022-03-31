https://tr.sputniknews.com/20220331/ingilterede-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1055196334.html

İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi

İngiltere'de Rusya'ya yeni yaptırımlar: RT ve Sputnik yetkilileri listeye eklendi

İngiltere yönetimi, Ukrayna harekatıyla bağlantılı olarak 14 Rus yetkiliyi daha yaptırım listesine ekledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T13:13+0300

2022-03-31T13:13+0300

2022-03-31T13:20+0300

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Yaptırım uygulanan isimler arasında Russia Today (RT) Genel Müdürü Aleksey Nikolov, Rusya Televizyon ve Radyo Ağı sunucusu Sergey Brilev, Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Anton Anisimov ve Rus medya kuruluşlarından diğer üst düzey isimler yer aldı. Bununla birlikte listeye, 'Mariupol kuşatması ve bombardımanının planlanması ve yürütülmesinden sorumlu' olduğu gerekçesiyle Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev de dahil edildi.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kremlin dezenformasyonunun ifşa edilmesinde dünyaya öncülük etti ve bu son yaptırım paketi, Putin'in sahte haberlerini ve anlatılarını yayan utanmaz propagandacıları vuruyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220327/ingiltere-disisleri-bakani-truss-rusya-yaptirimlari-ukraynadan-cekilmeleri-halinde-kaldirilabilir-1055074219.html

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