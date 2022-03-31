https://tr.sputniknews.com/20220331/internette-recetesiz-tehlike-48-liralik-ilac-179-tlye-satiliyor-1055187967.html

İnternette ‘reçetesiz’ tehlike: 48 liralık ilaç 179 TL’ye satılıyor

İnternette ‘reçetesiz’ tehlike: 48 liralık ilaç 179 TL’ye satılıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, ambalajı açılmış, az kullanılmış ikinci el ilaç satışı yapılmasının yanı sıra şimdi de karekodlu ve... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T07:59+0300

2022-03-31T07:59+0300

2022-03-31T07:59+0300

türkiye

ilaç

sahte

eczane

dsö

nurten saydan

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Özellikle son günlerde yasal olmayan şekilde internet üzerinden ilaç satışı yapıldığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, normal şartlar altında karekodlu ve reçeteli satılması gereken ilaçların dahi internet üzerinden yasadışı olarak satıldığını vurguladı. Yine internet üzerinden az kullanılmış, ambalajı açılmış ilaçların dahi satışa sunulduğunu vurgulayan Saydan, tüm bunların halk sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit yarattığına dikkat çekti.Saydan, konuyla ilgili söyledi:“İnternet üzerinden ev eşyası satışı yapan bazı siteler tarafından karekodlu ilaçlar yasal olmayan şekilde vatandaşa satılıyor. Hatta eczanelerimizde 47.81 lira olan ilaç internette 179 liraya satılıyor. Maalesef bu tür durumların önüne geçilemiyor. Sendika olarak yasal olmayan bu satışları tespit ettiğimizde Sağlık Bakanlığı’na bildiriyoruz. Çünkü ilaç çok ciddi bir üründür ve ilacın yeri eczanelerdir. SGK’nın ödediği ilaçlar kişiye özeldir. Bir başka yerde satılamaz. Bunun kanuni yaptırımı var. Türk Ceza Kanununa göre bu eylemi gerçekleştirenler iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İlaç internetten satılmayan ve satılmaması gereken bir üründür. İlaç sadece eczanelerimizde eczacı kontrolünde satılan bir üründür. İlaç bir kazak değildir, mobilya değildir. İlaç bunların hiçbirine benzemeyen bir üründür ve sadece eczanelerimizde satılır. İlaç kimyasal bir maddedir, dozunda kullanılmazsa zehirdir.”'İlaçların yarısı sahte'DSÖ’nün rakamlarına göre internet üzerinden satılan ilaçların yarısından çoğunun sahte olduğunu kaydeden Saydan, “Kaldı ki sahte olmasa bile, hastalar bu ilacın yanlış kullanımına, dozunu yanlış ayarlayarak kullanmasına bağlı olarak büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşırlar. TEİS olarak talebimiz, Sağlık Bakanlığının ve Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun ortak hareket ederek, ilaçların isim barkod ve görsellerinin bu tür sitelere yüklenmesini engellemeleri ve bu tür düzenlemelere uymayan internet siteleri hakkında Türk Ceza Kanunu gereği yasal işlem başlatmaları gerekmektedir. Halk sağlığı internet sitelerine emanet edilemez” ifadelerini kullandı.

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ilaç, sahte, eczane, dsö, nurten saydan