https://tr.sputniknews.com/20220331/istanbulda-kaybolan-kadin-kafeteryanin-tuvaletinde-olu-bulundu-1055187754.html

İstanbul’da kaybolan kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul’da kaybolan kadın kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Eyüpsultan’ta 4 gün önce kaybolan bir kadın, Kağıthane’deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Kadının cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T07:29+0300

2022-03-31T07:29+0300

2022-03-31T07:29+0300

türkiye

istanbul

kadın

eyüpsultan

ölüm

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Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıktı. Genç kızdan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.POLİS ADIM ADIM TAKİP EDİP BULMAYA ÇALIŞTIÇalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada bugün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane’deki bir iş hanına girdi. Genç kız asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kız bir daha dışarıya çıkmadı.KAFETERYANIN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDUKafeterya çalışanları bir süre sonra temizlik için tuvalete girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden çalışanlar, kilidi açıp içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kızın hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri genç kızın bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.CESEDİNİN YANINDA ŞIRINGA BULUNDUBunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin genç kızın öldüğü tuvalette yaptığı incelemeler sonucunda cenazesinin yanında şırınga bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Seher Akkoyun’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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istanbul, kadın, eyüpsultan, ölüm