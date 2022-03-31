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İtalya'da rekor enflasyon: 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
İtalya'da rekor enflasyon: 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle Mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:57+0300
2022-03-31T15:05+0300
ekonomi
italya
enflasyon
rekor
istatistik
pazar
euro
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İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin Mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, Mart'ta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.İtalya'da enflasyon oranının Almanya ve İspanya ile karşılaştığında düşük olması dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, Mart'ta yıllık bazda yüzde 7,6'ya yükselirken, İspanya'da yüzde 10'a yaklaştı.İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar euro'dan fazla harcadı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/piyasaya-gore-martta-enflasyon-yuzde-60i-asacak-1055173122.html
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italya, enflasyon, rekor, istatistik, pazar, euro, gıda

İtalya'da rekor enflasyon: 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

14:57 31.03.2022 (güncellendi: 15:05 31.03.2022)
© AP Photoİtalya - Market - Enflasyon
İtalya - Market - Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo
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İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle Mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin Mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, Mart'ta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.
İtalya'da enflasyon oranının Almanya ve İspanya ile karşılaştığında düşük olması dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, Mart'ta yıllık bazda yüzde 7,6'ya yükselirken, İspanya'da yüzde 10'a yaklaştı.
İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar euro'dan fazla harcadı.
Enflasyon - pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
EKONOMİ
Piyasaya göre Mart'ta enflasyon yüzde 60'ı aşacak
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