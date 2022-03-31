Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/japonya-rusya-ile-ortak-petrol-ve-dogalgaz-projesinden-cekilmeyi-dusunmuyoruz-1055192224.html
Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz
Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'yı neden alan ağır yaptırımlara dahil olsa da Moskova ile ortak yürüttüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T11:45+0300
2022-03-31T11:46+0300
ukrayna krizi
rusya
japonya
petrol
doğalgaz
fumio kişida
enerji güvenliği
sahalin-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg
Enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Moskova ile ortak yürüttüğü enerji projesi Sahalin-2'den çekilmeyeceği sinyalini verdi.Başbakan Fumio Kişida, meclis oturumunda yaptığı konuşmada projenin Japonya'ya 'uzun vadeli, ucuz ve istikrarlı LNG tedariki' sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, "Bu, enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli bir proje. Planımız geri çekilmek değil" dedi.Ancak Kişida, karara rağmen Tokyo'nun G7 politikası doğrultusunda 'Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğini' söyledi.Daha önce petrol devi Shell, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Sahalin-2'deki yüzde 27.5 hissesini satacağını duyurmuştu.Japon Mitsui projede yüzde 12.5 hisseye sahipken, Mitsubishi yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin yüzde 50'sinin kontrolü, Rus enerji devi Gazprom'a ait.Halihazırda Rusya, Japonya'nın LNG talebinin yüzde 8'inden fazlasını, Avustralya ise yüzde 40'ını karşılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
rusya
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102203/69/1022036923_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_265829dbddcd63d25284a6b45cc45b77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, japonya, petrol, doğalgaz, fumio kişida, enerji güvenliği, sahalin-2

Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz

11:45 31.03.2022 (güncellendi: 11:46 31.03.2022)
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Fotoğraf bankasına girJaponya-Rusya bayrağı
Japonya-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'yı neden alan ağır yaptırımlara dahil olsa da Moskova ile ortak yürüttüğü petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyeceğini duyurdu.
Enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Moskova ile ortak yürüttüğü enerji projesi Sahalin-2'den çekilmeyeceği sinyalini verdi.
Başbakan Fumio Kişida, meclis oturumunda yaptığı konuşmada projenin Japonya'ya 'uzun vadeli, ucuz ve istikrarlı LNG tedariki' sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, "Bu, enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli bir proje. Planımız geri çekilmek değil" dedi.
Ancak Kişida, karara rağmen Tokyo'nun G7 politikası doğrultusunda 'Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğini' söyledi.
Daha önce petrol devi Shell, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Sahalin-2'deki yüzde 27.5 hissesini satacağını duyurmuştu.
Japon Mitsui projede yüzde 12.5 hisseye sahipken, Mitsubishi yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin yüzde 50'sinin kontrolü, Rus enerji devi Gazprom'a ait.
Halihazırda Rusya, Japonya'nın LNG talebinin yüzde 8'inden fazlasını, Avustralya ise yüzde 40'ını karşılıyor.
Ruble Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
Ukrayna krizi
Putin'den talimat: Hasım ülkelere Rus gazı sadece ruble ile satılacak
23 Mart, 15:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала