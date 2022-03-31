https://tr.sputniknews.com/20220331/japonya-rusya-ile-ortak-petrol-ve-dogalgaz-projesinden-cekilmeyi-dusunmuyoruz-1055192224.html

Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz

Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'yı neden alan ağır yaptırımlara dahil olsa da Moskova ile ortak yürüttüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T11:45+0300

2022-03-31T11:45+0300

2022-03-31T11:46+0300

ukrayna krizi

rusya

japonya

petrol

doğalgaz

fumio kişida

enerji güvenliği

sahalin-2

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Enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Moskova ile ortak yürüttüğü enerji projesi Sahalin-2'den çekilmeyeceği sinyalini verdi.Başbakan Fumio Kişida, meclis oturumunda yaptığı konuşmada projenin Japonya'ya 'uzun vadeli, ucuz ve istikrarlı LNG tedariki' sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, "Bu, enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli bir proje. Planımız geri çekilmek değil" dedi.Ancak Kişida, karara rağmen Tokyo'nun G7 politikası doğrultusunda 'Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğini' söyledi.Daha önce petrol devi Shell, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Sahalin-2'deki yüzde 27.5 hissesini satacağını duyurmuştu.Japon Mitsui projede yüzde 12.5 hisseye sahipken, Mitsubishi yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin yüzde 50'sinin kontrolü, Rus enerji devi Gazprom'a ait.Halihazırda Rusya, Japonya'nın LNG talebinin yüzde 8'inden fazlasını, Avustralya ise yüzde 40'ını karşılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html

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rusya, japonya, petrol, doğalgaz, fumio kişida, enerji güvenliği, sahalin-2