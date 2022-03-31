https://tr.sputniknews.com/20220331/japonya-rusya-ile-ortak-petrol-ve-dogalgaz-projesinden-cekilmeyi-dusunmuyoruz-1055192224.html
Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz
Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'yı neden alan ağır yaptırımlara dahil olsa da Moskova ile ortak yürüttüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T11:45+0300
2022-03-31T11:45+0300
2022-03-31T11:46+0300
ukrayna krizi
rusya
japonya
petrol
doğalgaz
fumio kişida
enerji güvenliği
sahalin-2
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Enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Moskova ile ortak yürüttüğü enerji projesi Sahalin-2'den çekilmeyeceği sinyalini verdi.Başbakan Fumio Kişida, meclis oturumunda yaptığı konuşmada projenin Japonya'ya 'uzun vadeli, ucuz ve istikrarlı LNG tedariki' sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, "Bu, enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli bir proje. Planımız geri çekilmek değil" dedi.Ancak Kişida, karara rağmen Tokyo'nun G7 politikası doğrultusunda 'Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğini' söyledi.Daha önce petrol devi Shell, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Sahalin-2'deki yüzde 27.5 hissesini satacağını duyurmuştu.Japon Mitsui projede yüzde 12.5 hisseye sahipken, Mitsubishi yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin yüzde 50'sinin kontrolü, Rus enerji devi Gazprom'a ait.Halihazırda Rusya, Japonya'nın LNG talebinin yüzde 8'inden fazlasını, Avustralya ise yüzde 40'ını karşılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220323/putinden-talimat-hasim-ulkelere-rus-gazi-sadece-ruble-ile-satilacak-1054983064.html
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Japonya: Rusya ile ortak petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyi düşünmüyoruz
11:45 31.03.2022 (güncellendi: 11:46 31.03.2022) Abone ol
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat nedeniyle Rusya'yı neden alan ağır yaptırımlara dahil olsa da Moskova ile ortak yürüttüğü petrol ve doğalgaz projesinden çekilmeyeceğini duyurdu.
Enerji kaynakları bakımından Rusya'ya bağımlı olan ülkeler arasında yer alan Japonya, Moskova ile ortak yürüttüğü enerji projesi Sahalin-2'den çekilmeyeceği sinyalini verdi.
Başbakan Fumio Kişida, meclis oturumunda yaptığı konuşmada projenin Japonya'ya 'uzun vadeli, ucuz ve istikrarlı LNG tedariki' sağlamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, "Bu, enerji güvenliğimiz açısından son derece önemli bir proje. Planımız geri çekilmek değil" dedi.
Ancak Kişida, karara rağmen Tokyo'nun G7 politikası doğrultusunda 'Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çaba göstermeye devam edeceğini' söyledi.
Daha önce petrol devi Shell, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Sahalin-2'deki yüzde 27.5 hissesini satacağını duyurmuştu.
Japon Mitsui projede yüzde 12.5 hisseye sahipken, Mitsubishi yüzde 10 hisseye sahip. Şirketin yüzde 50'sinin kontrolü, Rus enerji devi Gazprom'a ait.
Halihazırda Rusya, Japonya'nın LNG talebinin yüzde 8'inden fazlasını, Avustralya ise yüzde 40'ını karşılıyor.