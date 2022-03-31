https://tr.sputniknews.com/20220331/kadin-polisi-metrelerce-aracin-kaputunda-surukleyen-surucu-tutuklandi--1055212599.html

Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı

Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı

Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T18:45+0300

2022-03-31T18:45+0300

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türkiye

kadın polis

denizli

otomobil

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Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan indi.Mahir K. karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

denizli

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın polis, denizli, otomobil