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Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kadın polis
denizli
otomobil
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Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan indi.Mahir K. karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kadın polis, denizli, otomobil

Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı

18:45 31.03.2022 (güncellendi: 18:47 31.03.2022)
© İHA / ATİLLA ÖZERKadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER
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Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı.
Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan indi.
Mahir K. karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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