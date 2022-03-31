https://tr.sputniknews.com/20220331/kadin-polisi-metrelerce-aracin-kaputunda-surukleyen-surucu-tutuklandi--1055212599.html
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:45+0300
2022-03-31T18:45+0300
2022-03-31T18:47+0300
türkiye
kadın polis
denizli
otomobil
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Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı. Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan indi.Mahir K. karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
denizli
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kadın polis, denizli, otomobil
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
18:45 31.03.2022 (güncellendi: 18:47 31.03.2022) Abone ol
Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kadın polis memurunu 100 metre boyunca otomobilin kaputu üzerinde sürükleyen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli trafik polisi Ezgi Gönül, şüphe üzerine Mahir K.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
Bu esnada dur ihtarına uymayan Mahir K., trafik polisi Gönül’e çarparak ilerlemeye başladı.
Kaput üzerinde kalan ve düşmemek için mücadele veren Gönül, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra vatandaşlarında yardımıyla durdurulan araçtan yara almadan indi.
Mahir K. karakola götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından adliye sevk edilen Mahir K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.