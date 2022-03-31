https://tr.sputniknews.com/20220331/kanalizasyonda-mahsur-kalan-hirsizlik-suphelisi-yardim-etmeyenlere-tepki-gosterdi-1055185917.html

Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi

Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi

Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T01:15+0300

2022-03-31T01:15+0300

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türkiye

kanalizasyon

kablo

hırsızlık

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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini ifade edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü. Üzeri çamurlu olan yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü. Şahıs “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” dedi.

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kanalizasyon, kablo, hırsızlık