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https://tr.sputniknews.com/20220331/kanalizasyonda-mahsur-kalan-hirsizlik-suphelisi-yardim-etmeyenlere-tepki-gosterdi-1055185917.html
Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi
Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi
Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T01:15+0300
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türkiye
kanalizasyon
kablo
hırsızlık
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini ifade edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü. Üzeri çamurlu olan yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü. Şahıs “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” dedi.
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kanalizasyon, kablo, hırsızlık

Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi

01:15 31.03.2022
© DHAKanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi
Kanalizasyonda mahsur kalan hırsızlık şüphelisi yardım etmeyenlere tepki gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” dedi.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini ifade edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kanaldan çıkmak için çabalayan Akış, kendisine yardım etmeyen çevredekilere tepki gösterdi. Akış, "Suçlu isek suçluyuz. Yardım edin, kanaldan çıkayım. Sizin Allahınız yok mu?" diyerek tepki gösterdi. Belirtilen adrese gelen ekiplerce kanaldan çıkartılan Dursun Akış, polis merkezine götürüldü. Üzeri çamurlu olan yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.
İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

Şahıs “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” dedi.
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