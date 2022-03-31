https://tr.sputniknews.com/20220331/kansasta-yukari-yonlu-simsekler-gorsel-solene-sahne-oldu-1055197233.html

Kansas'ta 'tersine çakan şimşekler' görsel şölene sahne oldu

Kansas'ta 'tersine çakan şimşekler' görsel şölene sahne oldu

ABD'nin Kansas kentindeki Wichita bölgesinde, yukarı yönlü çakan şimşekler, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T13:33+0300

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yaşam

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şimşek

fotoğraf

kansas

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ABD'li fotoğrafçı Taylor Vonfeldt'in yaptığı ağır çekimde, Kansas'taki Wichita mahallesinde yıldırımların yukarı doğru çıktığı görüldü. O anları kayda alan Vonfeldt, "Yakalayabildiğim en çılgın yıldırım çarpması" dedi.Gökyüzünden yeryüzüne doğru giden geleneksel yıldırım çarpmalarının aksine, görüntülerde şimşeklerin yerden başlayıp bulutlara doğru ilerlediği görüldü.Görüntüler ağır çekim olduğu için gök gürültüsünün sesi videoya yansımadı. Sosyal medyada video milyonlarca kez izlendi.Meteorolog Chris Vagasky, olaya ilişkin "Yukarı yönlü yıldırım görülmesi, genellikle yeryüzünde ciddi bi elektrik alanı bulunduğunun göstergesidir. Elektrik, bir gökdelen veya radyo kulesi gibi uzun bir nesnenin tepesinden geçiyor ve bunun sonucunda yukarı doğru bir hareket görülüyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210923/hatayda-simsekler-geceyi-aydinlatti-1049171417.html

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abd, video, yıldırım, şimşek, fotoğraf, kansas