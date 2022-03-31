Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220331/kansasta-yukari-yonlu-simsekler-gorsel-solene-sahne-oldu-1055197233.html
Kansas'ta 'tersine çakan şimşekler' görsel şölene sahne oldu
Kansas'ta 'tersine çakan şimşekler' görsel şölene sahne oldu
ABD'nin Kansas kentindeki Wichita bölgesinde, yukarı yönlü çakan şimşekler, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:33+0300
2022-03-31T13:41+0300
yaşam
abd
video
yıldırım
şimşek
fotoğraf
kansas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055197848_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_2eb833e7285132879f4bfce2e937535c.png
ABD'li fotoğrafçı Taylor Vonfeldt'in yaptığı ağır çekimde, Kansas'taki Wichita mahallesinde yıldırımların yukarı doğru çıktığı görüldü. O anları kayda alan Vonfeldt, "Yakalayabildiğim en çılgın yıldırım çarpması" dedi.Gökyüzünden yeryüzüne doğru giden geleneksel yıldırım çarpmalarının aksine, görüntülerde şimşeklerin yerden başlayıp bulutlara doğru ilerlediği görüldü.Görüntüler ağır çekim olduğu için gök gürültüsünün sesi videoya yansımadı. Sosyal medyada video milyonlarca kez izlendi.Meteorolog Chris Vagasky, olaya ilişkin "Yukarı yönlü yıldırım görülmesi, genellikle yeryüzünde ciddi bi elektrik alanı bulunduğunun göstergesidir. Elektrik, bir gökdelen veya radyo kulesi gibi uzun bir nesnenin tepesinden geçiyor ve bunun sonucunda yukarı doğru bir hareket görülüyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210923/hatayda-simsekler-geceyi-aydinlatti-1049171417.html
kansas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055197848_109:0:853:558_1920x0_80_0_0_cd1978d3454c936437a361a46a75fd13.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, video, yıldırım, şimşek, fotoğraf, kansas

Kansas'ta 'tersine çakan şimşekler' görsel şölene sahne oldu

13:33 31.03.2022 (güncellendi: 13:41 31.03.2022)
© RTKansas - Şimşek - Yıldırım
Kansas - Şimşek - Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© RT
Abone olTelegram
ABD'nin Kansas kentindeki Wichita bölgesinde, yukarı yönlü çakan şimşekler, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
ABD'li fotoğrafçı Taylor Vonfeldt'in yaptığı ağır çekimde, Kansas'taki Wichita mahallesinde yıldırımların yukarı doğru çıktığı görüldü. O anları kayda alan Vonfeldt, "Yakalayabildiğim en çılgın yıldırım çarpması" dedi.
Gökyüzünden yeryüzüne doğru giden geleneksel yıldırım çarpmalarının aksine, görüntülerde şimşeklerin yerden başlayıp bulutlara doğru ilerlediği görüldü.
Görüntüler ağır çekim olduğu için gök gürültüsünün sesi videoya yansımadı. Sosyal medyada video milyonlarca kez izlendi.
Meteorolog Chris Vagasky, olaya ilişkin "Yukarı yönlü yıldırım görülmesi, genellikle yeryüzünde ciddi bi elektrik alanı bulunduğunun göstergesidir. Elektrik, bir gökdelen veya radyo kulesi gibi uzun bir nesnenin tepesinden geçiyor ve bunun sonucunda yukarı doğru bir hareket görülüyor" ifadelerini kullandı.
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
YAŞAM
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
23 Eylül 2021, 10:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала