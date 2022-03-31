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https://tr.sputniknews.com/20220331/karadeniz-kiyisinda-dubayi-mayin-zanneden-vatandaslar-ekipleri-harekete-gecirdi-1055214715.html
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kocaeli
mayın
duba
cisim
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
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kocaeli, mayın, duba, cisim

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi

20:21 31.03.2022
© İHA / CİHAN ATİKKaradeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA / CİHAN ATİK
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler, incelemeden sonra görülen cismin duba olduğunu tespit etti.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
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