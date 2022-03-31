https://tr.sputniknews.com/20220331/karadeniz-kiyisinda-dubayi-mayin-zanneden-vatandaslar-ekipleri-harekete-gecirdi-1055214715.html
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:21+0300
2022-03-31T20:21+0300
2022-03-31T20:20+0300
türkiye
kocaeli
mayın
duba
cisim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055214605_0:566:2000:1691_1920x0_80_0_0_17232606bd8867d60dc3d17ea1266c86.jpg
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055214605_0:379:2000:1879_1920x0_80_0_0_fe663afe5d70fe06b1e8c2e56200c0e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, mayın, duba, cisim
Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi
Abone ol
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler, incelemeden sonra görülen cismin duba olduğunu tespit etti.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.