https://tr.sputniknews.com/20220331/karadeniz-kiyisinda-dubayi-mayin-zanneden-vatandaslar-ekipleri-harekete-gecirdi-1055214715.html

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi

Karadeniz kıyısında dubayı mayın zanneden vatandaşlar, ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin içindeki dubayı mayın zanneden vatandaşlar jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

mayın

duba

cisim

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda denizde yabancı bir cisim gören vatandaşlar hemen jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede mayın olarak şüphelenilen cismin duba olduğu öğrenildi. Gerçeği öğrenen vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

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kocaeli, mayın, duba, cisim