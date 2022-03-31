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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik " O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu"... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:12+0300
2022-03-31T17:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'

17:12 31.03.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik " O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.
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