https://tr.sputniknews.com/20220331/kilicdaroglundan-erdogana-sen-ekonomist-degil-olsan-olsan-5li-cetenin-tahsildari-olursun-1055210279.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik " O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu"... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:12+0300

2022-03-31T17:12+0300

2022-03-31T17:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yanıt verdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu