Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
© CHP/ ALP EREN KAYA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik " O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın "O vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yanıt verdi.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark buhttps://t.co/bQTvvJWGPc pic.twitter.com/ZPOFd3KsOq— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2022
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" dedi.
Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar! https://t.co/LEK4iNVh68— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 31, 2022