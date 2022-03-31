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Köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı
Köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı
Aydın'da 13 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinden kaçtığı sırada cipin altında kaldı. Ayağı kırılan Bahtiyar Akkaş'ın babası, yetkililerden çözüm bulunması... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T12:30+0300
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yaşam
köpek
çocuk
aydın
sokak köpeği
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bisikletiyle cipin altında kalan 13 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, önceki gün okula gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Kemalpaşa Caddesi'nde ilerleyen Ayakdaş'a sahipsiz 2 köpek saldırdı. Korktuğu için köpeklerden uzaklaşmaya çalışan çocuk, A.Z'nin kullandığı cipin altında kaldı.112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştu.'Araba ayağımın üzerinden geçti'Tedavisi devam eden Ayakdaş, sabah okula gitmek için evden çıktığını, bisiklete bindiği esnada sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine doğru geldiğini söyledi.Köpeklerden kaçmaya çalışırken karşı yönden gelen aracı göremediğini anlatan Ayakdaş, "Araba sola kırmasaydı daha kötü olabilirdim. Araba ayağımın üstünden geçti. Oradan geçen bir uzman çavuş bana yardımcı oldu. Sonra ambulansla hastaneye getirdiler." ifadelerini kullandı.Baba Şükrü Ayakdaş da şunları kaydetti:"Benim çocuğumun başına gelen kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz, daha yeni Antalya'da köpekten kaçarken bir çocuk kamyonun altında kalıp canını verdi. Tamam, köpekler de can taşıyor ama oğlumun canı onlardan değersiz mi? Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bir çözüm istiyorum. Şu anda hastane köşelerinde değil de başka yerlerde olabilirdim."
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köpek, çocuk, aydın, sokak köpeği

Köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı

12:30 31.03.2022 (güncellendi: 12:36 31.03.2022)
© AAKöpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı
Köpeklerden kaçarken cipin altında kalan bisikletli çocuk yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Aydın'da 13 yaşındaki bir çocuk sokak köpeklerinden kaçtığı sırada cipin altında kaldı. Ayağı kırılan Bahtiyar Akkaş'ın babası, yetkililerden çözüm bulunması istediğini söyledi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpeklerden kaçarken bisikletiyle cipin altında kalan 13 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Yaylalı Mahallesi'nde yaşayan Bahtiyar Ayakdaş, önceki gün okula gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Kemalpaşa Caddesi'nde ilerleyen Ayakdaş'a sahipsiz 2 köpek saldırdı. Korktuğu için köpeklerden uzaklaşmaya çalışan çocuk, A.Z'nin kullandığı cipin altında kaldı.

112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştu.

'Araba ayağımın üzerinden geçti'

Tedavisi devam eden Ayakdaş, sabah okula gitmek için evden çıktığını, bisiklete bindiği esnada sahipsiz köpeklerin havlayarak üzerine doğru geldiğini söyledi.
Köpeklerden kaçmaya çalışırken karşı yönden gelen aracı göremediğini anlatan Ayakdaş, "Araba sola kırmasaydı daha kötü olabilirdim. Araba ayağımın üstünden geçti. Oradan geçen bir uzman çavuş bana yardımcı oldu. Sonra ambulansla hastaneye getirdiler." ifadelerini kullandı.
Baba Şükrü Ayakdaş da şunları kaydetti:

"Benim çocuğumun başına gelen kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz, daha yeni Antalya'da köpekten kaçarken bir çocuk kamyonun altında kalıp canını verdi. Tamam, köpekler de can taşıyor ama oğlumun canı onlardan değersiz mi? Lütfen yetkililere sesleniyorum. Bir çözüm istiyorum. Şu anda hastane köşelerinde değil de başka yerlerde olabilirdim."
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