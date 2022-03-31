https://tr.sputniknews.com/20220331/kremlin-rus-gazina-iliskin-rubleyle-odeme-semalari-hazirlanip-putine-sunuldu--1055197056.html
Kremlin: Rus gazına ilişkin rubleyle ödeme şemaları hazırlanıp Putin'e sunuldu
Kremlin: Rus gazına ilişkin rubleyle ödeme şemaları hazırlanıp Putin'e sunuldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazına ilişkin rubleyle ödeme şemalarının hazırlanıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu ve yakında kamuoyuna... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:22+0300
2022-03-31T13:22+0300
2022-03-31T13:51+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ruble
vladimir zelenskiy
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101591/39/1015913907_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4bce5f1ac2303569f9c164225804c673.jpg
Putin'in yaptırım uygulayan hasım ülkelerden Rus gazı karşılığında rubleyle ödeme alınmasına ve bunun 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulmasına karar vermesi sonrası Kremlin'den rubleyle ödeme şemalarının hazırlandığı açıklaması geldi. Günlük basın toplantısında bir soru üzerine ödeme şemalarının hazırlandığını ve Rus lidere sunulduğunu kaydeden Peskov, bunların en kısa zamanda, belki de bugün kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebeshtreit, dün Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefon görüşmesi sonrası “Ödemeler yalnızca euro cinsinden yapılacak ve her zamanki gibi yaptırımlardan etkilenmeyen Gazprombank'a aktarılacak. Banka parayı rubleye çevirecek” demişti. Peskov, gazetecilerin Berlin'in bahsettiği prosedürün değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna olumlu yanıt vererek detayları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.'Putin-Zelenskiy görüşmesinden önce anlaşma metnine son hali verilmeli' Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşme olasılığı hakkında "En üst düzeydeki önce anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sonuçlandırılması, bu metnin üst düzey yetkililer tarafından onaylanması ve paraflanması yapılması gerektiğini daha önce söylemiştik. Ancak bunun ardından en üst düzeyde görüşme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerine 1 Nisan'da devam edilebileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de böyle bir karar alınması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.'Rusya, Ukrayna'nın insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtları topluyor' Basın toplantısında BM'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonunun 3 üyesini belirlemesi de gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın insan hakları ihlallerini gösteren çok sayıda kanıt toplandığının altını çizen Peskov, "Bu komisyonu yoğun bir çalışma bekliyor. Bizde de çok sayıda kanıt var, bu kanıtlar biriktiriliyor, titizlikle kontrol ediliyor ve elbette kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu. Görev süresi 1 yıl olarak belirlenen komisyon, elde ettiği bulgulara ilişkin hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101591/39/1015913907_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d47df1ca6291841a6f7b2b3958e640d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ruble, vladimir zelenskiy, doğalgaz
Kremlin: Rus gazına ilişkin rubleyle ödeme şemaları hazırlanıp Putin'e sunuldu
13:22 31.03.2022 (güncellendi: 13:51 31.03.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazına ilişkin rubleyle ödeme şemalarının hazırlanıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu ve yakında kamuoyuna açıklanacağını belirtti.
Putin'in yaptırım uygulayan hasım ülkelerden Rus gazı karşılığında rubleyle ödeme alınmasına ve bunun 31 Mart'a kadar uygulamaya koyulmasına karar vermesi sonrası Kremlin'den rubleyle ödeme şemalarının hazırlandığı açıklaması geldi.
Günlük basın toplantısında bir soru üzerine ödeme şemalarının hazırlandığını ve Rus lidere sunulduğunu kaydeden Peskov, bunların en kısa zamanda, belki de bugün kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebeshtreit, dün Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefon görüşmesi sonrası “Ödemeler yalnızca euro cinsinden yapılacak ve her zamanki gibi yaptırımlardan etkilenmeyen Gazprombank'a aktarılacak. Banka parayı rubleye çevirecek” demişti.
Peskov, gazetecilerin Berlin'in bahsettiği prosedürün değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna olumlu yanıt vererek detayları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.
'Putin-Zelenskiy görüşmesinden önce anlaşma metnine son hali verilmeli'
Peskov, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşme olasılığı hakkında "En üst düzeydeki önce anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sonuçlandırılması, bu metnin üst düzey yetkililer tarafından onaylanması ve paraflanması yapılması gerektiğini daha önce söylemiştik. Ancak bunun ardından en üst düzeyde görüşme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerine 1 Nisan'da devam edilebileceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine de böyle bir karar alınması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.
'Rusya, Ukrayna'nın insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtları topluyor'
Basın toplantısında BM'nin Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak uluslararası bağımsız soruşturma komisyonunun 3 üyesini belirlemesi de gündeme geldi. Rusya'nın Ukrayna'nın insan hakları ihlallerini gösteren çok sayıda kanıt toplandığının altını çizen Peskov, "Bu komisyonu yoğun bir çalışma bekliyor. Bizde de çok sayıda kanıt var, bu kanıtlar biriktiriliyor, titizlikle kontrol ediliyor ve elbette kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu. Görev süresi 1 yıl olarak belirlenen komisyon, elde ettiği bulgulara ilişkin hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak.