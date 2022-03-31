https://tr.sputniknews.com/20220331/lavrov-natonun-orta-asyaya-askeri-altyapi-konuslandirmasi-kabul-edilemez-1055210406.html

Lavrov: NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırması kabul edilemez

Lavrov: NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın ABD ve NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırmasının kabul edilemez olarak gördüğünü söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:12+0300

2022-03-31T17:12+0300

2022-03-31T17:12+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

orta asya

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

nato

açıklama

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Afganistan’ın komşuları formatında yapılan bir toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO’nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya’ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.Lavrov, bu tür planların bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü’nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklere aykırı olduğunu ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-lavrov-ile-ukraynali-mevkidasinin-yeni-gorusmesine-iliskin-turkiyeden-sinyal-aldik-1055200709.html

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sergey lavrov, rusya, orta asya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, açıklama