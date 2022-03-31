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https://tr.sputniknews.com/20220331/lavrov-natonun-orta-asyaya-askeri-altyapi-konuslandirmasi-kabul-edilemez-1055210406.html
Lavrov: NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırması kabul edilemez
Lavrov: NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın ABD ve NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırmasının kabul edilemez olarak gördüğünü söyledi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:12+0300
2022-03-31T17:12+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
orta asya
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
nato
açıklama
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Afganistan’ın komşuları formatında yapılan bir toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO’nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya’ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.Lavrov, bu tür planların bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü’nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklere aykırı olduğunu ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-lavrov-ile-ukraynali-mevkidasinin-yeni-gorusmesine-iliskin-turkiyeden-sinyal-aldik-1055200709.html
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sergey lavrov, rusya, orta asya, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nato, açıklama

Lavrov: NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırması kabul edilemez

17:12 31.03.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya’nın ABD ve NATO’nun Orta Asya’ya askeri altyapı konuşlandırmasının kabul edilemez olarak gördüğünü söyledi.
Afganistan’ın komşuları formatında yapılan bir toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO’nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya’ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Lavrov, bu tür planların bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü’nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklere aykırı olduğunu ekledi.
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