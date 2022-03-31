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Mahsur kalan hırsıza önce yolu gösterdi, sonra sopayla saldırdı
Mahsur kalan hırsıza önce yolu gösterdi, sonra sopayla saldırdı
Adana'da hırsızlık için girdiği iş yerinden kaçarak çatıya tırmanan şüpheli burada mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, şüpheliye elektrik... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T05:07+0300
2022-03-31T05:07+0300
türkiye
adana
hırsızlık
darp
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Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya teknik servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı.İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi.Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi. Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi.Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu.Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
türkiye
adana
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adana, hırsızlık, darp

Mahsur kalan hırsıza önce yolu gösterdi, sonra sopayla saldırdı

05:07 31.03.2022
© DHAAdana'da hırsızlık için girdiği iş yerinden kaçarak çatıya tırmanan şüpheli burada mahsur kaldı.
Adana'da hırsızlık için girdiği iş yerinden kaçarak çatıya tırmanan şüpheli burada mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Adana'da hırsızlık için girdiği iş yerinden kaçarak çatıya tırmanan şüpheli burada mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi, şüpheliye elektrik direğine tutunarak inmesi için yol gösterdi, ardından da sopayla saldırdı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya teknik servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı.
Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi.
Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi. Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi.
Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu.
Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
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