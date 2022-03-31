Maydanoz 10 liraya çıktı: Hataylı üretici fiyat artışlarındaki üç nedeni anlattı

Mazot artışı ve nakliye: “İskenderun – İstanbul arası 1100 km. Sezon başında nakliye ücreti 7 bin liraydı. Bir kamyon 4 bin adet maydanoz kasası alıyor. Bir sandığın 1.75 lira nakliye ücreti vardı. Destesinin nakliye maliyeti 25 kuruştu. Ürettiğimiz maydanozu haldeki yerimizde 1.50 liraya satıyorduk. İstanbullular da maydanozu marketlerden 2-3 liraya alabiliyordu. Şimdi mazotta fiyat artışı nedeniyle nakliye ücreti 21 bin lira oldu. Bunun bir demet maydanoza 2 lira etkisi oldu.