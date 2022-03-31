Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/maydanoz-10-liraya-cikti-hatayli-uretici-fiyat-artislarindaki-uc-nedeni-anlatti-1055214829.html
Maydanoz 10 liraya çıktı: Hataylı üretici fiyat artışlarındaki üç nedeni anlattı
Maydanoz 10 liraya çıktı: Hataylı üretici fiyat artışlarındaki üç nedeni anlattı
İstanbul’daki market raflarında 10-12 liraya satılan bir demet maydanoz gündem oldu. Türkiye’deki maydanozun yüzde 70’ini üreten Hatay’ın Arsuz ilçesinden... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:20+0300
2022-03-31T20:25+0300
akşam postasi
maydanoz
mazot
zam
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055214575_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c5c846c2d9780314212ba3421ee347a.jpg
Maydanoz neden 10 liraya çıktı? Hatay’lı üretici anlattı
Maydanoz neden 10 liraya çıktı? Hatay’lı üretici anlattı
İstanbul’daki marketlerde 10-12 liraya satılan maydanoz gündem oldu. Türkiye’deki maydanozun yüzde 70’ini üreten Hatay’ın Arsuz ilçesinden üretici Riyad Köklü, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam postası programına konuk oldu. Köklü, “Geçen yıl 1.5 liraya sattığımız maydanozun üzerine 2 lira mazot artışı, 2 lira gübre zamları, bir de kış şartları eklenince fiyat bu noktaya geldi” dedi.Maydanoz üreticisi Riyad Köklü’ye göre fiyat artışındaki 3 nedeni şöyle:'Ucuz mazot verin fiyat yüzde 40 düşer'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055214575_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a5969b42bec7bcd9c62d2ffc5913fa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maydanoz, mazot, zam, ekonomi, аудио

Maydanoz 10 liraya çıktı: Hataylı üretici fiyat artışlarındaki üç nedeni anlattı

20:20 31.03.2022 (güncellendi: 20:25 31.03.2022)
AKŞAM POSTASI
Maydanoz neden 10 liraya çıktı? Hatay’lı üretici anlattı
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
İstanbul’daki market raflarında 10-12 liraya satılan bir demet maydanoz gündem oldu. Türkiye’deki maydanozun yüzde 70’ini üreten Hatay’ın Arsuz ilçesinden üretici Riyad Köklü, fiyat artışındaki üç nedeni anlattı.
İstanbul’daki marketlerde 10-12 liraya satılan maydanoz gündem oldu. Türkiye’deki maydanozun yüzde 70’ini üreten Hatay’ın Arsuz ilçesinden üretici Riyad Köklü, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam postası programına konuk oldu. Köklü, “Geçen yıl 1.5 liraya sattığımız maydanozun üzerine 2 lira mazot artışı, 2 lira gübre zamları, bir de kış şartları eklenince fiyat bu noktaya geldi” dedi.

Maydanoz üreticisi Riyad Köklü’ye göre fiyat artışındaki 3 nedeni şöyle:
Kış şartları: “Maliyetlerin artmasındaki en büyük sebep geçtiğimiz kış aylarının olumsuz geçmesi. Bölgemiz açık üretime elverişli olduğu için biz tarlada yetiştirmeyi uygun görüyoruz fakat kış aylarının olumsuz geçmesinden dolayı ürünümüz tarlada kaldı. Maydanoz, kültür bitkisidir ve çok meşakkatlidir
Mazot artışı ve nakliye: “İskenderun – İstanbul arası 1100 km. Sezon başında nakliye ücreti 7 bin liraydı. Bir kamyon 4 bin adet maydanoz kasası alıyor. Bir sandığın 1.75 lira nakliye ücreti vardı. Destesinin nakliye maliyeti 25 kuruştu. Ürettiğimiz maydanozu haldeki yerimizde 1.50 liraya satıyorduk. İstanbullular da maydanozu marketlerden 2-3 liraya alabiliyordu. Şimdi mazotta fiyat artışı nedeniyle nakliye ücreti 21 bin lira oldu. Bunun bir demet maydanoza 2 lira etkisi oldu.
Gübre ve ilaç zamları: Gübre ve ilaçlara gelen yüzde 300’lük zamlardan dolayı girdi maliyeti yükseldi. Bunun da bir demete yaklaşık 2 liralık etkisi oldu.

'Ucuz mazot verin fiyat yüzde 40 düşer'

"İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halinde maydanozun sandık fiyatı şu an 50 – 100 lira arasında değişiyor. Destesi ortalama 4 lira. ’Devlet, mazotu yatlara verdiği fiyattan çiftçiye vermesi lazım. Gübre fiyatlarında aşağıya çekilirse halkın cebinden çıkan tutarda yüzde 40 indirim olur. Son 20 yıldaki tarım politikasıyla beraber dışa bağımlılık 10 kat arttı ve girdi maliyetlerinden dolayı ülkedeki üretim de yüzde 70 azalmış durumda. Yakın bir gelecekte bizleri iyi günler beklemiyor. Üretilen hiçbir ürün bir önceki dönemin maliyetine üretilemiyor.”

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала