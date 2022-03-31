Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-patlama-1055185119.html
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl yanardağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T00:32+0300
2022-03-31T00:42+0300
dünya
meksika
yanardağ
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055185094_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c6b744047f8dd879bbe0c25b58901600.jpg
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 20.22’de meydana gelen patlama ile çıkan lav ve küllerin yanardağ ağzından bin 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirilerek, patlamaya ek olarak yanardağda 27 dakika süren düşük şiddetli deprem kaydedildiği aktarıldı. Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, meydana gelen patlama sonucu düşen parçalar sebebiyle vatandaşları yanardağa ve özellikle de kratere yaklaşmama konusunda uyardı. Ayrıca patlama ile birlikte yanardağdan çıkan volkanik gaz ve küllerin Meksika Eyaleti, Puebla ve Morelos eyaletlerine doğru ilerlemesi dolayısıyla burada yaşayanlara maske kullanma, kapı ve pencereleri kapalı tutma gibi tedbirler alınması gerektiği bildirildi. Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında 3 kez patlama yaşanan Popocatepetl’de geçen yıl da 8 patlama kaydedilmişti.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055185094_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_83b00f88e17093c03b720a0bca23a37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, yanardağ, patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama

00:32 31.03.2022 (güncellendi: 00:42 31.03.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW582911Meksika'daki Popocatepetl yanardağında patlama
Meksika'daki Popocatepetl yanardağında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW582911
Abone olTelegram
Meksika’daki Popocatepetl yanardağında dün gece saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 20.22’de meydana gelen patlama ile çıkan lav ve küllerin yanardağ ağzından bin 100 metre yüksekliğe kadar ulaştığı bildirilerek, patlamaya ek olarak yanardağda 27 dakika süren düşük şiddetli deprem kaydedildiği aktarıldı.

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, meydana gelen patlama sonucu düşen parçalar sebebiyle vatandaşları yanardağa ve özellikle de kratere yaklaşmama konusunda uyardı. Ayrıca patlama ile birlikte yanardağdan çıkan volkanik gaz ve küllerin Meksika Eyaleti, Puebla ve Morelos eyaletlerine doğru ilerlemesi dolayısıyla burada yaşayanlara maske kullanma, kapı ve pencereleri kapalı tutma gibi tedbirler alınması gerektiği bildirildi.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında 3 kez patlama yaşanan Popocatepetl’de geçen yıl da 8 patlama kaydedilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала