https://tr.sputniknews.com/20220331/motokuryeye-carpip-976-bin-tlyi-gaspettiler-1055211209.html

Motokuryeye çarpıp 976 bin TL'yi gaspettiler

Motokuryeye çarpıp 976 bin TL'yi gaspettiler

Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz üç şüpheli, döviz bürosuna para taşıyan motosikletli kuryeyi otomobille çarparak düşürdükten sonra gasp etti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:59+0300

2022-03-31T17:59+0300

2022-03-31T17:59+0300

türkiye

moto kurye

hırsızlık

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Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan 60 bin euro bozdurdu. Kurye Yenikapı sahilinden çalıştığı döviz bürosuna doğru yola çıktı.Çarpmanın etkisiyle kuryenin ayağı kırıldıKurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı.Otomobilden inen kimliği belirsiz 3 kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan 976 bin TL'yi alıp kaçtı.

türkiye

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moto kurye, hırsızlık