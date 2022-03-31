https://tr.sputniknews.com/20220331/motokuryeye-carpip-976-bin-tlyi-gaspettiler-1055211209.html
Motokuryeye çarpıp 976 bin TL'yi gaspettiler
Motokuryeye çarpıp 976 bin TL'yi gaspettiler
Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz üç şüpheli, döviz bürosuna para taşıyan motosikletli kuryeyi otomobille çarparak düşürdükten sonra gasp etti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:59+0300
2022-03-31T17:59+0300
2022-03-31T17:59+0300
türkiye
moto kurye
hırsızlık
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Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan 60 bin euro bozdurdu. Kurye Yenikapı sahilinden çalıştığı döviz bürosuna doğru yola çıktı.Çarpmanın etkisiyle kuryenin ayağı kırıldıKurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı.Otomobilden inen kimliği belirsiz 3 kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan 976 bin TL'yi alıp kaçtı.
türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
moto kurye, hırsızlık
Motokuryeye çarpıp 976 bin TL'yi gaspettiler
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Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz üç şüpheli, döviz bürosuna para taşıyan motosikletli kuryeyi otomobille çarparak düşürdükten sonra gasp etti.
Olay, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'dan 60 bin euro bozdurdu. Kurye Yenikapı sahilinden çalıştığı döviz bürosuna doğru yola çıktı.
Çarpmanın etkisiyle kuryenin ayağı kırıldı
Kurye, Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyrederken yabancı plakalı otomobil, motosiklete arkadan çarptı.
Otomobilden inen kimliği belirsiz 3 kişi, yaralı kuryeyi döverek üstünde bulunan 976 bin TL'yi alıp kaçtı.