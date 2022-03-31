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https://tr.sputniknews.com/20220331/motorine-88-kurusluk-indirim-1055186958.html
Motorine 88 kuruşluk indirim
Motorine 88 kuruşluk indirim
Dün motorinin pompa fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim olmuştu. Brent petroldeki düşüş trendinin devam etmesiyle 88 kuruşluk bir indirim daha geldi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T04:20+0300
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ekonomi
motorin
indirim
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Rekor artışlarla 121 doları gören brent petrol, Ukrayna krizine ilişkin diyalog çabalarının oluşması sonrası 110 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de dün motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.Haberler.com'da yer alan habere göre; düşüş trendi devam edince bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.
https://tr.sputniknews.com/20220329/motorine-litrede-155-tl-indirim-geldi-1055150553.html
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motorin, indirim

Motorine 88 kuruşluk indirim

04:20 31.03.2022
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Dün motorinin pompa fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim olmuştu. Brent petroldeki düşüş trendinin devam etmesiyle 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.
Rekor artışlarla 121 doları gören brent petrol, Ukrayna krizine ilişkin diyalog çabalarının oluşması sonrası 110 dolara kadar düştü. Buna bağlı olarak Türkiye'de dün motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.
Haberler.com'da yer alan habere göre; düşüş trendi devam edince bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
YAŞAM
Motorine litrede 1.55 TL indirim geldi
29 Mart, 22:22
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