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https://tr.sputniknews.com/20220331/nijeryada-yolcu-trenlerine-savas-ucaklari-eslik-edecek-1055216463.html
Nijerya'da yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek
Nijerya'da yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek
Nijerya hükümeti, ülkede artık yolcu trenlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini bildirdi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:02+0300
2022-03-31T22:02+0300
dünya
nijerya
tren
savaş uçağı
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Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, 28 Mart'ta ülkenin Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.Amaechi, burada yaptığı açıklamada, bundan sonra başkent Abuja-Kaduna yolcu tren seferlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini söyledi.Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.Saldırı nedeniyle başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici
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nijerya, tren, savaş uçağı

Nijerya'da yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

22:02 31.03.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEINijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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Nijerya hükümeti, ülkede artık yolcu trenlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini bildirdi.
Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, 28 Mart'ta ülkenin Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.
Amaechi, burada yaptığı açıklamada, bundan sonra başkent Abuja-Kaduna yolcu tren seferlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini söyledi.
Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.
Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.
Saldırı nedeniyle başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici
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