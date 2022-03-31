https://tr.sputniknews.com/20220331/norvec-istihbarati-rusyada-putine-alternatif-yok-1055190572.html
Norveç istihbaratı: Rusya'da Putin'e alternatif yok
Norveç istihbaratı: Rusya'da Putin'e alternatif yok
Norveç İstihbarat Servisi, Avrupa'nın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anki koşullarda baskı altında olmasına... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T10:58+0300
2022-03-31T10:58+0300
2022-03-31T10:58+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
yaptırım
istihbarat
norveç
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Norveç İstihbarat Servisi Nils Andreas Stensønes, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu an Ukrayna krizi ve Batı'dan gelen yaptırımlar nedeniyle baskı altında olduğunu, ancak yine de rakibi olmadığını söyledi.Bergens Tidende gazetesinin aktardığına göre, Ulusal Güvenlik İdaresi'nin düzenlediği konferansta açıklamada bulunan Stensønes, "Rusya'da Putin'den başka bir alternatif görmüyoruz. Güçlü liderlerden oluşan çok uzun bir geleneğe sahipler. Rusya'da olgunlaşması uzun zaman alacak farklı bir yönetişim çerçevesi tasavvur ediyoruz" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya dönük askeri harekattan sonra Putin'in konumunu güçlendirip güçlendirmediği hakkında yorum yapan Stensønes, Batı medyasının ülkedeki varlığının azaldığını ve 'güvenilir bilgilere daha az erişilebildiğini' savunarak bunu tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.Rusya'nın 'kapalı rejim' tarafından yönetildiğini iddia eden yetkili, bu nedenle böyle durumdaki ülkelerin 'istikrarını yargılamanın zor olduğunu' öne sürdü.1999'dan 2000'e kadar Rusya Başbakanı olan Putin, 2000 yılında beri Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. Şu an itibarıyla Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ardından Avrupa'nın en uzun süredir görevde olan lideri.
https://tr.sputniknews.com/20220330/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-rusya-ve-ukrayna-liderleri-yakinda-gorusebilir-1055173712.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, yaptırım, istihbarat, norveç
Norveç istihbaratı: Rusya'da Putin'e alternatif yok
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Norveç İstihbarat Servisi, Avrupa'nın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anki koşullarda baskı altında olmasına rağmen gerçek bir rakibinin olmadığı yorumunu yaptı.
Norveç İstihbarat Servisi Nils Andreas Stensønes, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu an Ukrayna krizi ve Batı'dan gelen yaptırımlar nedeniyle baskı altında olduğunu, ancak yine de rakibi olmadığını söyledi.
Bergens Tidende gazetesinin aktardığına göre, Ulusal Güvenlik İdaresi'nin düzenlediği konferansta açıklamada bulunan Stensønes, "Rusya'da Putin'den başka bir alternatif görmüyoruz. Güçlü liderlerden oluşan çok uzun bir geleneğe sahipler. Rusya'da olgunlaşması uzun zaman alacak farklı bir yönetişim çerçevesi tasavvur ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya dönük askeri harekattan sonra Putin'in konumunu güçlendirip güçlendirmediği hakkında yorum yapan Stensønes, Batı medyasının ülkedeki varlığının azaldığını ve 'güvenilir bilgilere daha az erişilebildiğini' savunarak bunu tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.
Rusya'nın 'kapalı rejim' tarafından yönetildiğini iddia eden yetkili, bu nedenle böyle durumdaki ülkelerin 'istikrarını yargılamanın zor olduğunu' öne sürdü.
1999'dan 2000'e kadar Rusya Başbakanı olan Putin, 2000 yılında beri Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. Şu an itibarıyla Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ardından Avrupa'nın en uzun süredir görevde olan lideri.