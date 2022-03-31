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https://tr.sputniknews.com/20220331/pasinyan-6-nisanda-aliyev-ile-gorusecegini-duyurdu---1055192413.html
Paşinyan, 6 Nisan'da Aliyev ile görüşeceğini duyurdu
Paşinyan, 6 Nisan'da Aliyev ile görüşeceğini duyurdu
Ermeni lider Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 6 Nisan tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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paşinyan
dünya
ermenistan
azerbaycan
bakü
erivan
belçika
görüşme
ilham aliyev
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde gerginliğin artması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Belçika'da gelecek hafta bir görüşme yapacağını söyledi. "6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planlıyorum" diyen Ermeni lider, Bakü ile barış görüşmelerinin başlamasıyla ilgili tüm sorunlar üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220326/putin-ile-pasinyan-persembe-ve-cuma-gunu-karabagdaki-durumu-konustu-1055064117.html
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paşinyan, ermenistan, azerbaycan, bakü, erivan, belçika, görüşme, ilham aliyev

Paşinyan, 6 Nisan'da Aliyev ile görüşeceğini duyurdu

11:48 31.03.2022 (güncellendi: 11:58 31.03.2022)
© AAAliyev ve Paşinyan
Aliyev ve Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ermeni lider Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 6 Nisan tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde gerginliğin artması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Belçika'da gelecek hafta bir görüşme yapacağını söyledi.
"6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planlıyorum" diyen Ermeni lider, Bakü ile barış görüşmelerinin başlamasıyla ilgili tüm sorunlar üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu da sözlerine ekledi.
Putin-Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
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Putin ile Paşinyan, Perşembe ve Cuma günü Karabağ'daki durumu konuştu
26 Mart, 13:03
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