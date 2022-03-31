https://tr.sputniknews.com/20220331/pasinyan-6-nisanda-aliyev-ile-gorusecegini-duyurdu---1055192413.html

Paşinyan, 6 Nisan'da Aliyev ile görüşeceğini duyurdu

Paşinyan, 6 Nisan'da Aliyev ile görüşeceğini duyurdu

Ermeni lider Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile 6 Nisan tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T11:48+0300

2022-03-31T11:48+0300

2022-03-31T11:58+0300

paşinyan

dünya

ermenistan

azerbaycan

bakü

erivan

belçika

görüşme

ilham aliyev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1051724406_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_653bba94193a3052822841dde0c281f3.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde gerginliğin artması üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Belçika'da gelecek hafta bir görüşme yapacağını söyledi. "6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi planlıyorum" diyen Ermeni lider, Bakü ile barış görüşmelerinin başlamasıyla ilgili tüm sorunlar üzerinde anlaşmaya varmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220326/putin-ile-pasinyan-persembe-ve-cuma-gunu-karabagdaki-durumu-konustu-1055064117.html

ermenistan

azerbaycan

bakü

erivan

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paşinyan, ermenistan, azerbaycan, bakü, erivan, belçika, görüşme, ilham aliyev