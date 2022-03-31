https://tr.sputniknews.com/20220331/portekizde-kurulan-yeni-hukumette-ilk-kez-cogunluk-kadinlarda-1055186213.html

Portekiz’de kurulan yeni hükümette ilk kez çoğunluk kadınlarda

Portekiz’de kurulan yeni hükümette ilk kez çoğunluk kadınlarda

Portekiz’de Başbakan Antonio Costa’nın yeni hükümeti kuruldu. Çoğunluğu kadınlardan oluşan yeni hükümet bugün mecliste yemin ederek göreve başladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T01:34+0300

2022-03-31T01:34+0300

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dünya

portekiz

hükümet

parlamento

kadın

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Portekiz’de 30 Ocak tarihinde yapılan erken seçimleri kazanan Sosyalist Partili (PS) Başbakan Antonio Costa’nın yeni hükümeti bugün göreve başladı. Yeni kurulan hükümette bakanlık sayısını 19’dan 17’ye ve devlet sekreterliklerinin sayısını 50’den 38’e düşüren Başbakan Costa, yeni hükümetindeki bakanlardan 9’unu ise kadınlardan seçti. Böylelikle Portekiz tarihinde ilk kez çoğunluğu kadınlardan oluşan kabine kurulmuş oldu.Sosyalist Partili Başbakan Costa, yeni hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak Mariana Vieira da Silva’yı görevlendirirken, Helena Carreiras ise ülkenin ilk kadın savunma bakanı oldu.Ülkede üst üste üçüncü defa Başbakan seçilen Costa yeni hükümetin kurulmasından sonrası yaptığı konuşmada, mutlak çoğunluğa sahip olmanın kendisi için mutlak güç değil mutlak sorumluluk anlamına geldiğini yineledi ve önümüzdeki dört yıl boyunca fırtınalara karşı çalışma sözü verdi.Costa’nın koalisyon hükümeti ile iktidarda olduğu 2021 yılının ekim ayında meclise sunduğu bütçe önerisinin reddedilmesi üzerine ülkede siyasi kriz yaşanmış ve erken seçime gidilmişti. Ardından 30 Ocak’ta yapılan erken seçimleri kazanarak meclisteki 230 sandalyeden 120’sini alan Costa, tek başına iktidar oldu.

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portekiz, hükümet, parlamento, kadın