https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-aliyev-ve-pasinyanla-karabagi-gorustu-1055211734.html

Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü

Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T18:15+0300

2022-03-31T18:15+0300

2022-03-31T18:16+0300

dünya

rusya

azerbaycan

ilham aliyev

vladimir putin şeffaflık yasası

nikol paşinyan

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, Karabağ’la ilgili gelişmelerin ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı. Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların tüm maddeleri tutarlı olarak hayata geçirilmesinin önemini teyit etti.Tarafların, görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.

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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin şeffaflık yasası, nikol paşinyan