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Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü
Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
azerbaycan
ilham aliyev
vladimir putin şeffaflık yasası
nikol paşinyan
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, Karabağ’la ilgili gelişmelerin ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı. Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların tüm maddeleri tutarlı olarak hayata geçirilmesinin önemini teyit etti.Tarafların, görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.
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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin şeffaflık yasası, nikol paşinyan

Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü

18:15 31.03.2022 (güncellendi: 18:16 31.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girİlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin
İlham Aliyev- Nikol Paşinyan- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştüğü belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, Karabağ’la ilgili gelişmelerin ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı.
Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların tüm maddeleri tutarlı olarak hayata geçirilmesinin önemini teyit etti.
Tarafların, görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.
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