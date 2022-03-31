https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-aliyev-ve-pasinyanla-karabagi-gorustu-1055211734.html
Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü
Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştüğü... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:15+0300
2022-03-31T18:15+0300
2022-03-31T18:16+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ilham aliyev
vladimir putin şeffaflık yasası
nikol paşinyan
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, Karabağ’la ilgili gelişmelerin ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı. Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların tüm maddeleri tutarlı olarak hayata geçirilmesinin önemini teyit etti.Tarafların, görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.
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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin şeffaflık yasası, nikol paşinyan
Putin, Aliyev ve Paşinyan’la Karabağ’ı görüştü
18:15 31.03.2022 (güncellendi: 18:16 31.03.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki durumu görüştüğü belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında, Karabağ’la ilgili gelişmelerin ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesi konusu ele alındı.
Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların tüm maddeleri tutarlı olarak hayata geçirilmesinin önemini teyit etti.
Tarafların, görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.