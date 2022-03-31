https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-rusya-kapali-ulke-olmayacak-1055212071.html
Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak
Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:24+0300
2022-03-31T18:24+0300
2022-03-31T18:24+0300
dünya
rusya
ekonomi
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerli havacılık sektörüne destek konulu toplantıda, “Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız. Ama biz, oluşmakta olan gerçekliklerden hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.Putin, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin ana göstergelerinin, istihdamın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olması gerektiğini kaydetti.
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rusya, ekonomi, vladimir putin
Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerli havacılık sektörüne destek konulu toplantıda, “Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız. Ama biz, oluşmakta olan gerçekliklerden hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.
Putin, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin ana göstergelerinin, istihdamın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olması gerektiğini kaydetti.