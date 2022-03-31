https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-rusya-kapali-ulke-olmayacak-1055212071.html

Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak

Putin: Rusya, kapalı ülke olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın kapalı ülke olmayacağını, ama Batılı iş dünyayla işbirliğinin artık eskisi gibi olmayacağını belirtti. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T18:24+0300

2022-03-31T18:24+0300

2022-03-31T18:24+0300

dünya

rusya

ekonomi

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerli havacılık sektörüne destek konulu toplantıda, “Elbette eski partnerlerle eski işbirliğinin önümüzdeki gelecekte artık olmayacağı gerçeğinden hareket etmeyi öneriyorum. Kimselere kapanmak istemiyoruz ve kapalı ülke olmayacağız. Ama biz, oluşmakta olan gerçekliklerden hareket etmeliyiz” ifadesini kullandı.Putin, mevcut koşullarda Rus ekonomisinin ana göstergelerinin, istihdamın korunması ve sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olması gerektiğini kaydetti.

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rusya, ekonomi, vladimir putin