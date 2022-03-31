https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-zorunlu-askerlik-gorevini-yapacaklara-iliskin-rutin-celp-kararnamesini-imzaladi-1055210660.html

Putin, zorunlu askerlik görevini yapacaklara ilişkin rutin celp kararnamesini imzaladı

Putin, zorunlu askerlik görevini yapacaklara ilişkin rutin celp kararnamesini imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 yılının ilkbahar celp döneminde zorunlu askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların çağrılmasını öngören kararnameyi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:24+0300

2022-03-31T17:24+0300

2022-03-31T17:29+0300

savunma

vladimir putin

rusya

karar

asker

savaş

ukrayna

askerlik

zorunlu askerlik

kararname

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Rus lider Vladimir Putin'in celp dönemlerinde rutin olarak imzaladığı kararnameye göre 18-27 yaş arasında, rezerv statüsünde bulunmayan erkekler, 1 Nisan-15 Temmuz döneminde birliklerine teslim olacak.Rus liderin imzaladığı kararnameyle 134 bin 500 kişinin zorunlu askerlik görevi için Rus ordusuna katılması bekleniyor.Ayrıca kararnameye göre 1 yıllık zorunlu askerlik süresini dolduran kişiler terhis alabilecek. 2021'de ilkbahar celbinde orduya katılanların sayısı 134 bin 650 olmuştu.Genelkurmay Başkanlığı: Kararname, Ukrayna'daki harekatla bağlantılı değilRusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Vladimir Tsimlyanskiy, Putin'in imzaladığı kararnamenin Ukrayna'daki özel askeri harekatla bağlantılı olmadığını, harekata sadece subaylar ile profesyonel askerlerin katıldığını vurguladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında yaptığı açıklamada, ilkbaharda zorunlu askerlik görevi için orduya katılacak askerlerin sıcak noktalara gönderilmeyeceğini söyleyerek Şoygu, 2021 ilkbaharında orduya katılanların da görev süresi sonunda rezerv asker statüsüne geçerek evlerine döneceğinin altını çizmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html

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