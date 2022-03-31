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Putin, zorunlu askerlik görevini yapacaklara ilişkin rutin celp kararnamesini imzaladı
Putin, zorunlu askerlik görevini yapacaklara ilişkin rutin celp kararnamesini imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 yılının ilkbahar celp döneminde zorunlu askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların çağrılmasını öngören kararnameyi... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:24+0300
2022-03-31T17:29+0300
savunma
vladimir putin
rusya
karar
asker
savaş
ukrayna
askerlik
zorunlu askerlik
kararname
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Rus lider Vladimir Putin'in celp dönemlerinde rutin olarak imzaladığı kararnameye göre 18-27 yaş arasında, rezerv statüsünde bulunmayan erkekler, 1 Nisan-15 Temmuz döneminde birliklerine teslim olacak.Rus liderin imzaladığı kararnameyle 134 bin 500 kişinin zorunlu askerlik görevi için Rus ordusuna katılması bekleniyor.Ayrıca kararnameye göre 1 yıllık zorunlu askerlik süresini dolduran kişiler terhis alabilecek. 2021'de ilkbahar celbinde orduya katılanların sayısı 134 bin 650 olmuştu.Genelkurmay Başkanlığı: Kararname, Ukrayna'daki harekatla bağlantılı değilRusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Vladimir Tsimlyanskiy, Putin'in imzaladığı kararnamenin Ukrayna'daki özel askeri harekatla bağlantılı olmadığını, harekata sadece subaylar ile profesyonel askerlerin katıldığını vurguladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında yaptığı açıklamada, ilkbaharda zorunlu askerlik görevi için orduya katılacak askerlerin sıcak noktalara gönderilmeyeceğini söyleyerek Şoygu, 2021 ilkbaharında orduya katılanların da görev süresi sonunda rezerv asker statüsüne geçerek evlerine döneceğinin altını çizmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/putin-hasim-ulkelerin-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapmalarini-iceren-karari-imzaladi-1055207539.html
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vladimir putin, rusya, karar, asker, savaş, ukrayna, askerlik, zorunlu askerlik, kararname

Putin, zorunlu askerlik görevini yapacaklara ilişkin rutin celp kararnamesini imzaladı

17:24 31.03.2022 (güncellendi: 17:29 31.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 2022 yılının ilkbahar celp döneminde zorunlu askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların çağrılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Rus lider Vladimir Putin'in celp dönemlerinde rutin olarak imzaladığı kararnameye göre 18-27 yaş arasında, rezerv statüsünde bulunmayan erkekler, 1 Nisan-15 Temmuz döneminde birliklerine teslim olacak.

Rus liderin imzaladığı kararnameyle 134 bin 500 kişinin zorunlu askerlik görevi için Rus ordusuna katılması bekleniyor.

Ayrıca kararnameye göre 1 yıllık zorunlu askerlik süresini dolduran kişiler terhis alabilecek. 2021'de ilkbahar celbinde orduya katılanların sayısı 134 bin 650 olmuştu.

Genelkurmay Başkanlığı: Kararname, Ukrayna'daki harekatla bağlantılı değil

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Vladimir Tsimlyanskiy, Putin'in imzaladığı kararnamenin Ukrayna'daki özel askeri harekatla bağlantılı olmadığını, harekata sadece subaylar ile profesyonel askerlerin katıldığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hafta başında yaptığı açıklamada, ilkbaharda zorunlu askerlik görevi için orduya katılacak askerlerin sıcak noktalara gönderilmeyeceğini söyleyerek Şoygu, 2021 ilkbaharında orduya katılanların da görev süresi sonunda rezerv asker statüsüne geçerek evlerine döneceğinin altını çizmişti.
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