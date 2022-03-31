https://tr.sputniknews.com/20220331/putinden-kararname-8-17-yas-arasi-cocugu-bulunan-ailelere-aylik-odeme-yapilacak-1055213180.html
Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak
Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:12+0300
2022-03-31T19:12+0300
2022-03-31T19:11+0300
vladimir putin
kararname
çocuk
dünya
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Kararnameye göre 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada aileler, çocuklarının Rusya vatandaşı olması, daimi olarak Rusya'da ikamet etmesi ve gelirlerinin kişi başı asgari geçim düzeyinin altında olması halinde ödeme alabilecek.Ödenecek aylık tutar, ailenin gelir düzeyine göre Rusya'da çocuklar için belirlenen asgari geçim ücretinin yüzde 50, 75 ve 100'ü oranında olacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, kararname, çocuk
Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada aileler, çocuklarının Rusya vatandaşı olması, daimi olarak Rusya'da ikamet etmesi ve gelirlerinin kişi başı asgari geçim düzeyinin altında olması halinde ödeme alabilecek.
Ödenecek aylık tutar, ailenin gelir düzeyine göre Rusya'da çocuklar için belirlenen asgari geçim ücretinin yüzde 50, 75 ve 100'ü oranında olacak.