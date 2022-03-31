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https://tr.sputniknews.com/20220331/putinden-kararname-8-17-yas-arasi-cocugu-bulunan-ailelere-aylik-odeme-yapilacak-1055213180.html
Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak
Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T19:12+0300
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vladimir putin
kararname
çocuk
dünya
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Kararnameye göre 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada aileler, çocuklarının Rusya vatandaşı olması, daimi olarak Rusya'da ikamet etmesi ve gelirlerinin kişi başı asgari geçim düzeyinin altında olması halinde ödeme alabilecek.Ödenecek aylık tutar, ailenin gelir düzeyine göre Rusya'da çocuklar için belirlenen asgari geçim ücretinin yüzde 50, 75 ve 100'ü oranında olacak.
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vladimir putin, kararname, çocuk

Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak

19:12 31.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada aileler, çocuklarının Rusya vatandaşı olması, daimi olarak Rusya'da ikamet etmesi ve gelirlerinin kişi başı asgari geçim düzeyinin altında olması halinde ödeme alabilecek.

Ödenecek aylık tutar, ailenin gelir düzeyine göre Rusya'da çocuklar için belirlenen asgari geçim ücretinin yüzde 50, 75 ve 100'ü oranında olacak.
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