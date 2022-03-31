https://tr.sputniknews.com/20220331/putinden-kararname-8-17-yas-arasi-cocugu-bulunan-ailelere-aylik-odeme-yapilacak-1055213180.html

Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak

Putin'den kararname: 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-17 yaş arası çocuğu bulunan ailelere aylık ödeme yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T19:12+0300

2022-03-31T19:12+0300

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vladimir putin

kararname

çocuk

dünya

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Kararnameye göre 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada aileler, çocuklarının Rusya vatandaşı olması, daimi olarak Rusya'da ikamet etmesi ve gelirlerinin kişi başı asgari geçim düzeyinin altında olması halinde ödeme alabilecek.Ödenecek aylık tutar, ailenin gelir düzeyine göre Rusya'da çocuklar için belirlenen asgari geçim ücretinin yüzde 50, 75 ve 100'ü oranında olacak.

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vladimir putin, kararname, çocuk