https://tr.sputniknews.com/20220331/ricky-gervais-chris-rockun-yerinde-olsa-will-smithin-esi-hakkinda-ne-espri-yapacagini-acikladi-1055202177.html
Ricky Gervais, Chris Rock'ın yerinde olsa Will Smith'in eşi hakkında ne espri yapacağını açıkladı
Ricky Gervais, Chris Rock'ın yerinde olsa Will Smith'in eşi hakkında ne espri yapacağını açıkladı
94. Oscar Ödülleri töreninde oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasının ardından, Altın Küre Ödülleri'nin sivri dilli sunucusu olarak da... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T14:21+0300
2022-03-31T14:21+0300
2022-03-31T15:12+0300
yaşam
ricky gervais
jada pinkett smith
chris rock
will smith
tokat
oscar ödülleri
altın küre ödülleri
sunucu
komedyen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104136/63/1041366383_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_7e7276d5e33564a35858a1862f0e8baa.jpg
Hollywood yıldızı Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren aktris eşi Jada Pinkett Smith'in sıfıra vurulmuş saçıyla ilgili şaka yapan komedyen sunucu Chris Rock'ı tüm dünyanın gözü önünde tokatlaması tartışma yaratırken, Twitter'da hakkında en çok konuşulan konu başlıkları arasına Ricky Gervais de girdi. Az sözle özlü espri becerisiyle diğer komedyenlerden ayrılan, 2020'de Altın Küre'yi 5. kez sunarken tüm zamanların en vahşi şakalarından bazılarını yapan Gervais, sonunda tokat olayı hakkında ne düşündüğünü ve Rock'ın yerinde olsa yapacağı acımasız şakayı açık etti.'Benimle ne alakası var?'Londra'da çıktığı şovda baklayı ağzından çıkaran İngiliz komedyen, "Hemen aradan çıkarayım. Elimde Will Smith malzemesi yok. Bu olduğunda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdim, oysa orada bile değildim. Benimle ne alakası var? Ama insanlar 'Ricky Gervais sunuculuk yapsaydı ne olurdu' diyordu" diyerek ekledi:"Aslında hiçbir şey olmazdı, zira ben eşinin saçıyla ilgili espri yapmazdım. Eşinin erkek arkadaşı hakkında espri yapardım." Oğlunun şarkıcı arkadaşıyla ilişkiGervais bu sözlerle Jada Pinkett Smith'in Will Smith'le evliliği devam ederken 2015-16'da şarkıcı August Alsina ile ilişkiye girmesine atıf yaptı. 2013'te Will Smith'le açık evlilik sürdürdüklerini ima eden açıklamalar yapan Jada'nın boşanma niyetiyle Will Smith'ten ayrı yaşamaya başladığı dönemde oğlu Jaden'ın arkadaşı Alsina ile ilişkiye girdiği, Alsina'nın 2020'de yaptığı ifşaatla su yüzüne çıkmıştı. 'Will de ilişkiye onay verdi'Jada'dan 20 yaş küçük Alsina "O ilişkiye yıllar boyunca kendimi tamamen verdim. Kendimi adadım, kendimi bütünüyle verdim, öyle ki, şimdi ölsem, kendimi gerçekten birine verdiğimin bilgisiyle huzur içinde ölürüm" diyerek eklemişti:"Evliliklerinin hayat ortaklığına dönüşmesiyle ilgili Will Smith ile oturup konuştum, o da bana hakkını helal etti."'Kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz'Bundan bir kaç hafta sonra Jada, Will ile birlikte çıktıkları YouTube'daki Red Table Talk (Kırmızı Masa Sohbeti) şovunda, "Kesinlikle bir ilişkiydi. Çok büyük acı içindeydim. Çok kırgındım. O ilişki sürecinde kesinlikle fark ettim ki, kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz" diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220329/will-smith-chris-rocka-sahnede-attigi-tokat-icin-ozur-diledi-1055123765.html
https://tr.sputniknews.com/20220330/jim-carreyden-will-smithi-ayakta-alkislayanlara-hollywood-dediginiz-omurgasiz-bir-grup-insan-1055183780.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/will-smithin-tokat-skandalina-iliskin-akademiden-aciklama-toreni-terk-etmesini-istedik-reddetti-1055187204.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/chris-rocktan-will-smithin-tokadi-sonrasi-ilk-aciklama-sindirmeye-calisiyorum--1055190413.html
https://tr.sputniknews.com/20220125/ricky-gervais-oscari-bir-sartla-parasiz-da-sunabilirim-1053106051.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104136/63/1041366383_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_0831cec4a7a9d3922a1bf8d009f9604b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ricky gervais, jada pinkett smith, chris rock, will smith, tokat, oscar ödülleri, altın küre ödülleri, sunucu, komedyen
Ricky Gervais, Chris Rock'ın yerinde olsa Will Smith'in eşi hakkında ne espri yapacağını açıkladı
14:21 31.03.2022 (güncellendi: 15:12 31.03.2022) Abone ol
94. Oscar Ödülleri töreninde oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasının ardından, Altın Küre Ödülleri'nin sivri dilli sunucusu olarak da tanınan Ricky Gervais 'olsaydı, ne yapardı' sorusu gündeme geldi. Ünlü İngiliz komedyen "Ben eşinin saçıyla ilgili espri yapmazdım" diyerek başka yere işaret etti.
Hollywood yıldızı Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren aktris eşi Jada Pinkett Smith'in sıfıra vurulmuş saçıyla ilgili şaka yapan komedyen sunucu Chris Rock'ı tüm dünyanın gözü önünde tokatlaması tartışma yaratırken, Twitter'da hakkında en çok konuşulan konu başlıkları arasına Ricky Gervais de girdi.
Az sözle özlü espri becerisiyle diğer komedyenlerden ayrılan, 2020'de Altın Küre'yi 5. kez sunarken tüm zamanların en vahşi şakalarından bazılarını yapan Gervais, sonunda tokat olayı hakkında ne düşündüğünü ve Rock'ın yerinde olsa yapacağı acımasız şakayı açık etti.
'Benimle ne alakası var?'
Londra'da çıktığı şovda baklayı ağzından çıkaran İngiliz komedyen, "Hemen aradan çıkarayım. Elimde Will Smith malzemesi yok. Bu olduğunda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdim, oysa orada bile değildim. Benimle ne alakası var? Ama insanlar 'Ricky Gervais sunuculuk yapsaydı ne olurdu' diyordu" diyerek ekledi:
"Aslında hiçbir şey olmazdı, zira ben eşinin saçıyla ilgili espri yapmazdım. Eşinin erkek arkadaşı hakkında espri yapardım."
Oğlunun şarkıcı arkadaşıyla ilişki
Gervais bu sözlerle Jada Pinkett Smith'in Will Smith'le evliliği devam ederken 2015-16'da şarkıcı August Alsina ile ilişkiye girmesine atıf yaptı.
2013'te Will Smith'le açık evlilik sürdürdüklerini ima eden açıklamalar yapan Jada'nın boşanma niyetiyle Will Smith'ten ayrı yaşamaya başladığı dönemde oğlu Jaden'ın arkadaşı Alsina ile ilişkiye girdiği, Alsina'nın 2020'de yaptığı ifşaatla su yüzüne çıkmıştı.
'Will de ilişkiye onay verdi'
Jada'dan 20 yaş küçük Alsina "O ilişkiye yıllar boyunca kendimi tamamen verdim. Kendimi adadım, kendimi bütünüyle verdim, öyle ki, şimdi ölsem, kendimi gerçekten birine verdiğimin bilgisiyle huzur içinde ölürüm" diyerek eklemişti:
"Evliliklerinin hayat ortaklığına dönüşmesiyle ilgili Will Smith ile oturup konuştum, o da bana hakkını helal etti."
'Kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz'
Bundan bir kaç hafta sonra Jada, Will ile birlikte çıktıkları YouTube'daki Red Table Talk (Kırmızı Masa Sohbeti) şovunda, "Kesinlikle bir ilişkiydi. Çok büyük acı içindeydim. Çok kırgındım. O ilişki sürecinde kesinlikle fark ettim ki, kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz" diye konuşmuştu.