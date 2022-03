https://tr.sputniknews.com/20220331/ricky-gervais-chris-rockun-yerinde-olsa-will-smithin-esi-hakkinda-ne-espri-yapacagini-acikladi-1055202177.html

Ricky Gervais, Chris Rock'ın yerinde olsa Will Smith'in eşi hakkında ne espri yapacağını açıkladı

94. Oscar Ödülleri töreninde oyuncu Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmasının ardından, Altın Küre Ödülleri'nin sivri dilli sunucusu olarak da... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

Hollywood yıldızı Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren aktris eşi Jada Pinkett Smith'in sıfıra vurulmuş saçıyla ilgili şaka yapan komedyen sunucu Chris Rock'ı tüm dünyanın gözü önünde tokatlaması tartışma yaratırken, Twitter'da hakkında en çok konuşulan konu başlıkları arasına Ricky Gervais de girdi. Az sözle özlü espri becerisiyle diğer komedyenlerden ayrılan, 2020'de Altın Küre'yi 5. kez sunarken tüm zamanların en vahşi şakalarından bazılarını yapan Gervais, sonunda tokat olayı hakkında ne düşündüğünü ve Rock'ın yerinde olsa yapacağı acımasız şakayı açık etti.'Benimle ne alakası var?'Londra'da çıktığı şovda baklayı ağzından çıkaran İngiliz komedyen, "Hemen aradan çıkarayım. Elimde Will Smith malzemesi yok. Bu olduğunda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdim, oysa orada bile değildim. Benimle ne alakası var? Ama insanlar 'Ricky Gervais sunuculuk yapsaydı ne olurdu' diyordu" diyerek ekledi:"Aslında hiçbir şey olmazdı, zira ben eşinin saçıyla ilgili espri yapmazdım. Eşinin erkek arkadaşı hakkında espri yapardım." Oğlunun şarkıcı arkadaşıyla ilişkiGervais bu sözlerle Jada Pinkett Smith'in Will Smith'le evliliği devam ederken 2015-16'da şarkıcı August Alsina ile ilişkiye girmesine atıf yaptı. 2013'te Will Smith'le açık evlilik sürdürdüklerini ima eden açıklamalar yapan Jada'nın boşanma niyetiyle Will Smith'ten ayrı yaşamaya başladığı dönemde oğlu Jaden'ın arkadaşı Alsina ile ilişkiye girdiği, Alsina'nın 2020'de yaptığı ifşaatla su yüzüne çıkmıştı. 'Will de ilişkiye onay verdi'Jada'dan 20 yaş küçük Alsina "O ilişkiye yıllar boyunca kendimi tamamen verdim. Kendimi adadım, kendimi bütünüyle verdim, öyle ki, şimdi ölsem, kendimi gerçekten birine verdiğimin bilgisiyle huzur içinde ölürüm" diyerek eklemişti:"Evliliklerinin hayat ortaklığına dönüşmesiyle ilgili Will Smith ile oturup konuştum, o da bana hakkını helal etti."'Kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz'Bundan bir kaç hafta sonra Jada, Will ile birlikte çıktıkları YouTube'daki Red Table Talk (Kırmızı Masa Sohbeti) şovunda, "Kesinlikle bir ilişkiydi. Çok büyük acı içindeydim. Çok kırgındım. O ilişki sürecinde kesinlikle fark ettim ki, kişi mutluluğu kendisinin dışında bulamaz" diye konuşmuştu.

