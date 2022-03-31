https://tr.sputniknews.com/20220331/roketsandan-karada-denizde-ve-havada-operasyonel-esneklik-sunan-yeni-seyir-fuzesi-cakir-1055191556.html

Roketsan’dan karada, denizde ve havada operasyonel esneklik sunan yeni seyir füzesi: Çakır

Roketsan’dan karada, denizde ve havada operasyonel esneklik sunan yeni seyir füzesi: Çakır

Roketsan’ın kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi 'Çakır', son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T11:32+0300

2022-03-31T11:32+0300

2022-03-31T11:32+0300

savunma

roketsan

füze

haberler

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Roketsan geliştirdiği yeni teknolojiler ile harp sahasında yeni konseptler oluşturmaya devam ediyor. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni Seyir Füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan ÇAKIR’ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde; görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Çakır’ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkân veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkânı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor. Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini asgari seviyeye indiriyor. Karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.Roketsan öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi Çakır’ın tasarım çalışmaları devam ederken; ilk test atışı 2022 yılında, platform entegrasyonu ise 2023 yılı içerisinde hedefleniyor.31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Seyir Füzesi ÇAKIR’ın lansman etkinliği kapsamında, Roketsan ve Kale Arge arasında Çakır Projesi Milli Turbo-jet Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalanacak. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek imza töreni, Seyir Füzesi ÇAKIR’da kullanılacak KTJ-1750 turbo-jet motorunun geliştirilmesi ve teslimatlarını kapsayacak.

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roketsan, füze, haberler