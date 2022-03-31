https://tr.sputniknews.com/20220331/rus-rublesi-dolar-ve-euro-karsisinda-ukrayna-harekati-oncesindeki-seviyelere-dondu-1055205865.html
Rus rublesi, dolar ve euro karşısında Ukrayna harekatı öncesindeki seviyelere döndü
Rus rublesi, dolar ve euro karşısında Ukrayna harekatı öncesindeki seviyelere döndü
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası Batı'nın yaptırımları nedeniyle büyük değer kaybı yaşayan Rus rublesi, ABD doları ve... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T15:12+0300
2022-03-31T15:12+0300
2022-03-31T15:12+0300
ekonomi
ruble
rusya
euro
dolar
rusya merkez bankası
faiz artırımı
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Bugün piyasaların açılmasının ardından 1 dolar 83.55 ruble seviyesine gerilerken 1 euro'nun fiyatı ise 93 rubleyi gördü.1 euro, gün içinde 87.69 rubleye kadar inerek 21 Şubat'tan bu yanaki en düşük düzeyi de test etti.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarınnı açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/medvedev-bolgesel-para-birimleri-cagi-basliyor-1055165321.html
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ruble, rusya, euro, dolar, rusya merkez bankası, faiz artırımı
Rus rublesi, dolar ve euro karşısında Ukrayna harekatı öncesindeki seviyelere döndü
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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası Batı'nın yaptırımları nedeniyle büyük değer kaybı yaşayan Rus rublesi, ABD doları ve euro karşısında harekat öncesindeki seviyelere geri döndü.
Bugün piyasaların açılmasının ardından 1 dolar 83.55 ruble seviyesine gerilerken 1 euro'nun fiyatı ise 93 rubleyi gördü.
1 euro, gün içinde 87.69 rubleye kadar inerek 21 Şubat'tan bu yanaki en düşük düzeyi de test etti.
7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.
Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarınnı açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.