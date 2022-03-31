https://tr.sputniknews.com/20220331/rus-rublesi-dolar-ve-euro-karsisinda-ukrayna-harekati-oncesindeki-seviyelere-dondu-1055205865.html

Rus rublesi, dolar ve euro karşısında Ukrayna harekatı öncesindeki seviyelere döndü

Rus rublesi, dolar ve euro karşısında Ukrayna harekatı öncesindeki seviyelere döndü

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da özel askeri harekata başlaması sonrası Batı'nın yaptırımları nedeniyle büyük değer kaybı yaşayan Rus rublesi, ABD doları ve... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T15:12+0300

2022-03-31T15:12+0300

2022-03-31T15:12+0300

ekonomi

ruble

rusya

euro

dolar

rusya merkez bankası

faiz artırımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054553393_0:31:2319:1335_1920x0_80_0_0_5df539f043ce13e8825095e27ec09c6c.jpg

Bugün piyasaların açılmasının ardından 1 dolar 83.55 ruble seviyesine gerilerken 1 euro'nun fiyatı ise 93 rubleyi gördü.1 euro, gün içinde 87.69 rubleye kadar inerek 21 Şubat'tan bu yanaki en düşük düzeyi de test etti.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte 1 dolar 150 rubleye kadar tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarınnı açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220330/medvedev-bolgesel-para-birimleri-cagi-basliyor-1055165321.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ruble, rusya, euro, dolar, rusya merkez bankası, faiz artırımı