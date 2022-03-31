https://tr.sputniknews.com/20220331/rusca-fifanin-resmi-dilleri-arasina-girdi-1055208996.html
Rusça, FIFA'nın resmi dilleri arasına girdi
Rusça, FIFA'nın resmi dilleri arasına girdi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusçanın resmi dillerinden biri haline gelmesini onayladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:52+0300
2022-03-31T16:52+0300
2022-03-31T16:57+0300
rusça
spor
fifa
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Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIFA Kongresi’nde, Rusçanın resmi dil olması konusunda yapılan oylamada, 187 üye ‘evet’ oyu kullanırken, dört üye de karara karşı çıktı.Daha önce FIFA yönetimi dünyadan üyelerin kullandığı diller konusunda daha fazla tarafı temsil eden bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla Arapça, Rusça ve Portekizcenin resmi diller arasına alınmasını teklif etmişti.Kuruluşun resmi dilleri arasında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca yer alıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220318/cas-rusyanin-fifanin-yaptirimlarina-iliskin-itirazini-reddetti-1054851998.html
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rusça, fifa
Rusça, FIFA'nın resmi dilleri arasına girdi
16:52 31.03.2022 (güncellendi: 16:57 31.03.2022) Abone ol
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusçanın resmi dillerinden biri haline gelmesini onayladı.
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIFA Kongresi’nde, Rusçanın resmi dil olması konusunda yapılan oylamada, 187 üye ‘evet’ oyu kullanırken, dört üye de karara karşı çıktı.
Daha önce FIFA yönetimi dünyadan üyelerin kullandığı diller konusunda daha fazla tarafı temsil eden bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla Arapça, Rusça ve Portekizcenin resmi diller arasına alınmasını teklif etmişti.
Kuruluşun resmi dilleri arasında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca yer alıyordu.