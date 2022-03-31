https://tr.sputniknews.com/20220331/rusca-fifanin-resmi-dilleri-arasina-girdi-1055208996.html

Rusça, FIFA'nın resmi dilleri arasına girdi

Rusça, FIFA'nın resmi dilleri arasına girdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusçanın resmi dillerinden biri haline gelmesini onayladı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T16:52+0300

2022-03-31T16:52+0300

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rusça

spor

fifa

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Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIFA Kongresi’nde, Rusçanın resmi dil olması konusunda yapılan oylamada, 187 üye ‘evet’ oyu kullanırken, dört üye de karara karşı çıktı.Daha önce FIFA yönetimi dünyadan üyelerin kullandığı diller konusunda daha fazla tarafı temsil eden bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla Arapça, Rusça ve Portekizcenin resmi diller arasına alınmasını teklif etmişti.Kuruluşun resmi dilleri arasında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca yer alıyordu.

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rusça, fifa