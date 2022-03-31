Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-hayvan-endustrisi-isletmeler-birligi-turkiye-hayvan-mamasi-sevkiyatina-hazir-1055207309.html
Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır
Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır
Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği (SPZ) Genel Müdürü Tatyana Kolçanova, Türkiye’nin Rusya’ya hayvan maması sevkiyatı yapmaya hazır olduğunu, Rus tarım... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:02+0300
2022-03-31T16:10+0300
evcil hayvan maması
rusya
avrupa
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055207211_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_27056a5b028a921217e5ba7f67258192.jpg
Sputnik’e konuşan Kolçanova, “Türkiye bize mama sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır. Bugün Rosselhoznadzor’a Türkiye ile mama konusunda ikili anlaşma imzalanması gerektiği yönünde başvuruda bulunduk” dedi.Mevcut zorlu durum doğrultusunda kurumun sektörün temsilcilerinin ihtiyacını karşılamaya ve anlaşmayı hızla imzalamaya hazır olduğunu belirten Kolçanova, Brezilya, Hindistan ve Japonya ile görüşmeler yürütüldüğünü de ekledi.Kolçanova, Avrupa’nın da Rusya’ya mama sevkiyatını durdurmadığını, ancak lojistik ağdaki aksaklıklar nedeniyle yaşanan kayıpların fark edilir düzeyde arttığını söyledi.“İthalatçılar sevkiyat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden hiçbirinin bizim pazarımızdan çıkmak istemediğini belirtiyor. Çok büyük bir satış pazarımız var” diyen Kolçanova, lojistik maliyetler ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle mama fiyatlarının yüzde 15-25 oranında arttığını, ancak daha önce kaydedilen yoğun talebin azaldığını ve satışların olağan seyrine girdiğini ifade etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1055207211_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_47a2cc879d811eaa15b235466efc2f26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evcil hayvan maması, rusya, avrupa

Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır

16:02 31.03.2022 (güncellendi: 16:10 31.03.2022)
© AAKedi maması
Kedi maması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AA
Abone olTelegram
Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği (SPZ) Genel Müdürü Tatyana Kolçanova, Türkiye’nin Rusya’ya hayvan maması sevkiyatı yapmaya hazır olduğunu, Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor’un mama sevkiyatı konusunda bir anlaşma imzalanması olasılığını değerlendirdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Kolçanova, “Türkiye bize mama sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır. Bugün Rosselhoznadzor’a Türkiye ile mama konusunda ikili anlaşma imzalanması gerektiği yönünde başvuruda bulunduk” dedi.
Mevcut zorlu durum doğrultusunda kurumun sektörün temsilcilerinin ihtiyacını karşılamaya ve anlaşmayı hızla imzalamaya hazır olduğunu belirten Kolçanova, Brezilya, Hindistan ve Japonya ile görüşmeler yürütüldüğünü de ekledi.
Kolçanova, Avrupa’nın da Rusya’ya mama sevkiyatını durdurmadığını, ancak lojistik ağdaki aksaklıklar nedeniyle yaşanan kayıpların fark edilir düzeyde arttığını söyledi.
“İthalatçılar sevkiyat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden hiçbirinin bizim pazarımızdan çıkmak istemediğini belirtiyor. Çok büyük bir satış pazarımız var” diyen Kolçanova, lojistik maliyetler ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle mama fiyatlarının yüzde 15-25 oranında arttığını, ancak daha önce kaydedilen yoğun talebin azaldığını ve satışların olağan seyrine girdiğini ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала