https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-hayvan-endustrisi-isletmeler-birligi-turkiye-hayvan-mamasi-sevkiyatina-hazir-1055207309.html
Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır
Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır
Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği (SPZ) Genel Müdürü Tatyana Kolçanova, Türkiye’nin Rusya’ya hayvan maması sevkiyatı yapmaya hazır olduğunu, Rus tarım... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:02+0300
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rusya
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Sputnik’e konuşan Kolçanova, “Türkiye bize mama sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır. Bugün Rosselhoznadzor’a Türkiye ile mama konusunda ikili anlaşma imzalanması gerektiği yönünde başvuruda bulunduk” dedi.Mevcut zorlu durum doğrultusunda kurumun sektörün temsilcilerinin ihtiyacını karşılamaya ve anlaşmayı hızla imzalamaya hazır olduğunu belirten Kolçanova, Brezilya, Hindistan ve Japonya ile görüşmeler yürütüldüğünü de ekledi.Kolçanova, Avrupa’nın da Rusya’ya mama sevkiyatını durdurmadığını, ancak lojistik ağdaki aksaklıklar nedeniyle yaşanan kayıpların fark edilir düzeyde arttığını söyledi.“İthalatçılar sevkiyat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden hiçbirinin bizim pazarımızdan çıkmak istemediğini belirtiyor. Çok büyük bir satış pazarımız var” diyen Kolçanova, lojistik maliyetler ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle mama fiyatlarının yüzde 15-25 oranında arttığını, ancak daha önce kaydedilen yoğun talebin azaldığını ve satışların olağan seyrine girdiğini ifade etti.
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evcil hayvan maması, rusya, avrupa
Rusya Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği: Türkiye hayvan maması sevkiyatına hazır
16:02 31.03.2022 (güncellendi: 16:10 31.03.2022) Abone ol
Hayvan Endüstrisi İşletmeler Birliği (SPZ) Genel Müdürü Tatyana Kolçanova, Türkiye’nin Rusya’ya hayvan maması sevkiyatı yapmaya hazır olduğunu, Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor’un mama sevkiyatı konusunda bir anlaşma imzalanması olasılığını değerlendirdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Kolçanova, “Türkiye bize mama sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır. Bugün Rosselhoznadzor’a Türkiye ile mama konusunda ikili anlaşma imzalanması gerektiği yönünde başvuruda bulunduk” dedi.
Mevcut zorlu durum doğrultusunda kurumun sektörün temsilcilerinin ihtiyacını karşılamaya ve anlaşmayı hızla imzalamaya hazır olduğunu belirten Kolçanova, Brezilya, Hindistan ve Japonya ile görüşmeler yürütüldüğünü de ekledi.
Kolçanova, Avrupa’nın da Rusya’ya mama sevkiyatını durdurmadığını, ancak lojistik ağdaki aksaklıklar nedeniyle yaşanan kayıpların fark edilir düzeyde arttığını söyledi.
“İthalatçılar sevkiyat gerçekleştirdiğimiz ülkelerden hiçbirinin bizim pazarımızdan çıkmak istemediğini belirtiyor. Çok büyük bir satış pazarımız var” diyen Kolçanova, lojistik maliyetler ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle mama fiyatlarının yüzde 15-25 oranında arttığını, ancak daha önce kaydedilen yoğun talebin azaldığını ve satışların olağan seyrine girdiğini ifade etti.