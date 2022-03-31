Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-hunter-biden-ukraynadaki-askeri-biyolojik-faaliyetlerin-finansmaninda-onemli-rol-oynadi-1055212866.html
Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı
Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirten Rusya Silahlı Kuvvetleri... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:53+0300
2022-03-31T18:52+0300
ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı
pentagon
abd
joe biden
kiev
hunter biden
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055073505_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38433b0b56663278cf9319037f814324.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Pentagon'un Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını açıkladı.Yazışmalardan anlaşıldığına göre Hunter Biden'ın Black and Veach ile Metabiota şirketinin fonlarının kullanılmasını sağlayarak Ukrayna'da askeri biyolojik faaliyetler için finansal imkanların oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyleyen Kirillov, Pentagon'un amaçlarının bilimsellikten çok uzak olduğunun, Metabiota başkan yardımcısının bir mailde Ukrayna'nın Rusya'dan kültürel ve ekonomik bağımsızlığını kazanması için çabaladıklarını söylediğinin altını çizdi.Kirillov, yazışmalara istinaden Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirme sürecinde yer alan isimler arasında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) çalışanı Robert Pope, DTRA Ukrayna Ofisi Başkanı Joanna Wintrall, Black and Veach Ukrayna birimi lideri Lance Lippencott, Metabiota temsilcisi David Mustra, Metabiota temsilcisi Mary Guttieri ve DTRA projelerinde görev alan Scott Thornton'un bulunduğunu kaydetti.'Harekat sonucunda Kiev'deki 5 laboratuvarın faaliyetlerine son verildi'Kirillov, Rus askeri harekatının önemli bir sonucu olarak şarbon, tularemi, bruselloz, kolera, leptospiroz, Afrika domuz vebası patojenleriyle çalışma yürüten Kiev'deki 5 biyoloji laboratuvarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.Rus yetkili, yapılan geliştirmelerin bir bölümünün ABD'ye götürüldüğünü, diğer şusların ise Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli kararnamesi uyarınca derhal imha edildiğini anlattı.'Program, buzdağının sadece görünen kısmı'Belgelerin deneklerin kimliğinin gizlenmesinin yanı sıra katılımcıların yaşamı ve sağlığı için bilinmeyen riskler taşıyan çalışmaların yürütüldüğünü ortaya koyduğuna da dikkat çeken Kirillov, resmi araştırma programının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını çizerek pratikte gönüllülere Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü, hantavirüsler ve leptospirosisin etken maddesiyle enfeksiyon bulaştırıldığını vurguladı.
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055073505_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_daba1c1b9a7c4080068a4c77f136466d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd savunma bakanlığı, pentagon, abd, joe biden, kiev, hunter biden, ukrayna

Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı

18:53 31.03.2022
© AP PhotoHunter Biden - Joe Biden
Hunter Biden - Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirten Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Pentagon yetkilileri ve taşeronlarının çalışanlarıyla yaptığı yazışmaları yayınladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Pentagon'un Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını açıkladı.
Yazışmalardan anlaşıldığına göre Hunter Biden'ın Black and Veach ile Metabiota şirketinin fonlarının kullanılmasını sağlayarak Ukrayna'da askeri biyolojik faaliyetler için finansal imkanların oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyleyen Kirillov, Pentagon'un amaçlarının bilimsellikten çok uzak olduğunun, Metabiota başkan yardımcısının bir mailde Ukrayna'nın Rusya'dan kültürel ve ekonomik bağımsızlığını kazanması için çabaladıklarını söylediğinin altını çizdi.
Kirillov, yazışmalara istinaden Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirme sürecinde yer alan isimler arasında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) çalışanı Robert Pope, DTRA Ukrayna Ofisi Başkanı Joanna Wintrall, Black and Veach Ukrayna birimi lideri Lance Lippencott, Metabiota temsilcisi David Mustra, Metabiota temsilcisi Mary Guttieri ve DTRA projelerinde görev alan Scott Thornton'un bulunduğunu kaydetti.

'Harekat sonucunda Kiev'deki 5 laboratuvarın faaliyetlerine son verildi'

Kirillov, Rus askeri harekatının önemli bir sonucu olarak şarbon, tularemi, bruselloz, kolera, leptospiroz, Afrika domuz vebası patojenleriyle çalışma yürüten Kiev'deki 5 biyoloji laboratuvarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.
Rus yetkili, yapılan geliştirmelerin bir bölümünün ABD'ye götürüldüğünü, diğer şusların ise Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli kararnamesi uyarınca derhal imha edildiğini anlattı.

'Program, buzdağının sadece görünen kısmı'

Belgelerin deneklerin kimliğinin gizlenmesinin yanı sıra katılımcıların yaşamı ve sağlığı için bilinmeyen riskler taşıyan çalışmaların yürütüldüğünü ortaya koyduğuna da dikkat çeken Kirillov, resmi araştırma programının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını çizerek pratikte gönüllülere Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü, hantavirüsler ve leptospirosisin etken maddesiyle enfeksiyon bulaştırıldığını vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала