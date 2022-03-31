https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-hunter-biden-ukraynadaki-askeri-biyolojik-faaliyetlerin-finansmaninda-onemli-rol-oynadi-1055212866.html
Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı
Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirten Rusya Silahlı Kuvvetleri... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T18:53+0300
2022-03-31T18:53+0300
2022-03-31T18:52+0300
ukrayna krizi
abd savunma bakanlığı
pentagon
abd
joe biden
kiev
hunter biden
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055073505_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_38433b0b56663278cf9319037f814324.jpg
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Pentagon'un Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını açıkladı.Yazışmalardan anlaşıldığına göre Hunter Biden'ın Black and Veach ile Metabiota şirketinin fonlarının kullanılmasını sağlayarak Ukrayna'da askeri biyolojik faaliyetler için finansal imkanların oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyleyen Kirillov, Pentagon'un amaçlarının bilimsellikten çok uzak olduğunun, Metabiota başkan yardımcısının bir mailde Ukrayna'nın Rusya'dan kültürel ve ekonomik bağımsızlığını kazanması için çabaladıklarını söylediğinin altını çizdi.Kirillov, yazışmalara istinaden Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirme sürecinde yer alan isimler arasında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) çalışanı Robert Pope, DTRA Ukrayna Ofisi Başkanı Joanna Wintrall, Black and Veach Ukrayna birimi lideri Lance Lippencott, Metabiota temsilcisi David Mustra, Metabiota temsilcisi Mary Guttieri ve DTRA projelerinde görev alan Scott Thornton'un bulunduğunu kaydetti.'Harekat sonucunda Kiev'deki 5 laboratuvarın faaliyetlerine son verildi'Kirillov, Rus askeri harekatının önemli bir sonucu olarak şarbon, tularemi, bruselloz, kolera, leptospiroz, Afrika domuz vebası patojenleriyle çalışma yürüten Kiev'deki 5 biyoloji laboratuvarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.Rus yetkili, yapılan geliştirmelerin bir bölümünün ABD'ye götürüldüğünü, diğer şusların ise Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli kararnamesi uyarınca derhal imha edildiğini anlattı.'Program, buzdağının sadece görünen kısmı'Belgelerin deneklerin kimliğinin gizlenmesinin yanı sıra katılımcıların yaşamı ve sağlığı için bilinmeyen riskler taşıyan çalışmaların yürütüldüğünü ortaya koyduğuna da dikkat çeken Kirillov, resmi araştırma programının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını çizerek pratikte gönüllülere Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü, hantavirüsler ve leptospirosisin etken maddesiyle enfeksiyon bulaştırıldığını vurguladı.
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1b/1055073505_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_daba1c1b9a7c4080068a4c77f136466d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd savunma bakanlığı, pentagon, abd, joe biden, kiev, hunter biden, ukrayna
Rusya: Hunter Biden, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin finansmanında önemli rol oynadı
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirten Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Pentagon yetkilileri ve taşeronlarının çalışanlarıyla yaptığı yazışmaları yayınladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, Pentagon'un Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarların organizasyonunda doğrudan yer aldığını açıkladı.
Yazışmalardan anlaşıldığına göre Hunter Biden'ın Black and Veach ile Metabiota şirketinin fonlarının kullanılmasını sağlayarak Ukrayna'da askeri biyolojik faaliyetler için finansal imkanların oluşturulmasında önemli rol oynadığını söyleyen Kirillov, Pentagon'un amaçlarının bilimsellikten çok uzak olduğunun, Metabiota başkan yardımcısının bir mailde Ukrayna'nın Rusya'dan kültürel ve ekonomik bağımsızlığını kazanması için çabaladıklarını söylediğinin altını çizdi.
Kirillov, yazışmalara istinaden Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirme sürecinde yer alan isimler arasında ABD Savunma Bakanlığı Savunma Tehdidi Azaltma Ajansı (DTRA) çalışanı Robert Pope, DTRA Ukrayna Ofisi Başkanı Joanna Wintrall, Black and Veach Ukrayna birimi lideri Lance Lippencott, Metabiota temsilcisi David Mustra, Metabiota temsilcisi Mary Guttieri ve DTRA projelerinde görev alan Scott Thornton'un bulunduğunu kaydetti.
'Harekat sonucunda Kiev'deki 5 laboratuvarın faaliyetlerine son verildi'
Kirillov, Rus askeri harekatının önemli bir sonucu olarak şarbon, tularemi, bruselloz, kolera, leptospiroz, Afrika domuz vebası patojenleriyle çalışma yürüten Kiev'deki 5 biyoloji laboratuvarının faaliyetlerinin sonlandırıldığını vurguladı.
Rus yetkili, yapılan geliştirmelerin bir bölümünün ABD'ye götürüldüğünü, diğer şusların ise Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli kararnamesi uyarınca derhal imha edildiğini anlattı.
'Program, buzdağının sadece görünen kısmı'
Belgelerin deneklerin kimliğinin gizlenmesinin yanı sıra katılımcıların yaşamı ve sağlığı için bilinmeyen riskler taşıyan çalışmaların yürütüldüğünü ortaya koyduğuna da dikkat çeken Kirillov, resmi araştırma programının buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun altını çizerek pratikte gönüllülere Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsü, hantavirüsler ve leptospirosisin etken maddesiyle enfeksiyon bulaştırıldığını vurguladı.