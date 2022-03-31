https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-lavrov-ile-ukraynali-mevkidasinin-yeni-gorusmesine-iliskin-turkiyeden-sinyal-aldik-1055200709.html
Rusya: Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşının yeni görüşmesine ilişkin Türkiye’den sinyal aldık
Rusya: Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşının yeni görüşmesine ilişkin Türkiye’den sinyal aldık
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yeni bir görüşme... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:59+0300
2022-03-31T13:59+0300
2022-03-31T14:01+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
sergey lavrov
görüşme
andrey rudenko
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ilgili soru üzerine Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının yeniden bir araya gelmesini organize edebileceklerine dair Türkiye’den sinyal aldıklarını söyledi.Ukrayna tarafıyla teması hiç reddetmediklerini kaydeden Rudenko, ayrıca bir temas söz konusu olacaksa bunun, ‘önceden hazırlığı yapılmış ve manalı bir görüşme olması gerektiğini’ belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’nın gelecek iki hafta içerisinde Türkiye’de yeniden bir araya gelebileceklerini söylemişti.Rusya’nın Ukrayna tarafına teklif ettiği şablona göre taraflar bir barış anlaşması üstünde anlaştıktan sonra, söz konusu anlaşma önce müzakere delegasyonları, sonra dışişleri bakanları tarafından onaylanacak, bu aşamadan sonra da Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının anlaşmayı imzalamak üzere bir araya gelmesinin önü açılmış olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220331/cavusoglu-istanbulda-kurulan-baris-masasi-her-seyden-once-turkiyeye-guvenin-gostergesidir-1055189722.html
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Rusya: Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşının yeni görüşmesine ilişkin Türkiye’den sinyal aldık
13:59 31.03.2022 (güncellendi: 14:01 31.03.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yeni bir görüşme düzenlenebileceğine dair Türkiye’den sinyal aldıklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ilgili soru üzerine Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının yeniden bir araya gelmesini organize edebileceklerine dair Türkiye’den sinyal aldıklarını söyledi.
Ukrayna tarafıyla teması hiç reddetmediklerini kaydeden Rudenko, ayrıca bir temas söz konusu olacaksa bunun, ‘önceden hazırlığı yapılmış ve manalı bir görüşme olması gerektiğini’ belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’nın gelecek iki hafta içerisinde Türkiye’de yeniden bir araya gelebileceklerini söylemişti.
Rusya’nın Ukrayna tarafına teklif ettiği şablona göre taraflar bir barış anlaşması üstünde anlaştıktan sonra, söz konusu anlaşma önce müzakere delegasyonları, sonra dışişleri bakanları tarafından onaylanacak, bu aşamadan sonra da Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının anlaşmayı imzalamak üzere bir araya gelmesinin önü açılmış olacak.