https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-lavrov-ile-ukraynali-mevkidasinin-yeni-gorusmesine-iliskin-turkiyeden-sinyal-aldik-1055200709.html

Rusya: Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşının yeni görüşmesine ilişkin Türkiye’den sinyal aldık

Rusya: Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşının yeni görüşmesine ilişkin Türkiye’den sinyal aldık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yeni bir görüşme... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T13:59+0300

2022-03-31T13:59+0300

2022-03-31T14:01+0300

ukrayna krizi

türkiye

rusya

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

sergey lavrov

görüşme

andrey rudenko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ilgili soru üzerine Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının yeniden bir araya gelmesini organize edebileceklerine dair Türkiye’den sinyal aldıklarını söyledi.Ukrayna tarafıyla teması hiç reddetmediklerini kaydeden Rudenko, ayrıca bir temas söz konusu olacaksa bunun, ‘önceden hazırlığı yapılmış ve manalı bir görüşme olması gerektiğini’ belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’nın gelecek iki hafta içerisinde Türkiye’de yeniden bir araya gelebileceklerini söylemişti.Rusya’nın Ukrayna tarafına teklif ettiği şablona göre taraflar bir barış anlaşması üstünde anlaştıktan sonra, söz konusu anlaşma önce müzakere delegasyonları, sonra dışişleri bakanları tarafından onaylanacak, bu aşamadan sonra da Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının anlaşmayı imzalamak üzere bir araya gelmesinin önü açılmış olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220331/cavusoglu-istanbulda-kurulan-baris-masasi-her-seyden-once-turkiyeye-guvenin-gostergesidir-1055189722.html

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türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, sergey lavrov, görüşme, andrey rudenko