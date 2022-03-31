https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-ve-hindistan-swiftin-alternatifi-uzerindeki-calismayi-tamamladi-1055195239.html
'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'
'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'
Rusya ve Hindistan'ın SWIFT sisteminin yerini alacak alternatif ödeme platformu kurma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T12:56+0300
2022-03-31T12:56+0300
2022-03-31T12:56+0300
ekonomi
swift
rusya
hindistan
veb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054370032_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3284d1f50ccfcd25947d2232f20ef035.jpg
Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası, Batı'nın yaptırımları kapsamında Moskova'nın çıkarıldığı SWIFT sistemine alternatif geliştirme çalışmalarını bitirdi.Yeni ödeme sisteminin Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası'nın merkez ofislerinde kurulmasının beklendiğini söyleyen kaynaklar, ruble ve rupi bazlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemin bir hafta içinde devreye gireceğini ifade etti.Haberde, Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Nisan başında Hint tarafıyla ikili ticaretin ve bankacılık işlemlerinin desteklenmesine katkı sunacak yasal tabanın oluşturulması için bir araya geleceği de kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210428/rusya-devlet-baskani-ozel-temsilcisi-rusya-sWiftten-cikarilmasi-durumunda-buna-yanit-verecek-1044378616.html
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054370032_7:0:1060:790_1920x0_80_0_0_0c153457577e158130d9b0655a663230.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
swift, rusya, hindistan, veb
'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'
Abone ol
Rusya ve Hindistan'ın SWIFT sisteminin yerini alacak alternatif ödeme platformu kurma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu.
Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası, Batı'nın yaptırımları kapsamında Moskova'nın çıkarıldığı SWIFT sistemine alternatif geliştirme çalışmalarını bitirdi.
Yeni ödeme sisteminin Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası'nın merkez ofislerinde kurulmasının beklendiğini söyleyen kaynaklar, ruble ve rupi bazlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemin bir hafta içinde devreye gireceğini ifade etti.
Haberde, Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Nisan başında Hint tarafıyla ikili ticaretin ve bankacılık işlemlerinin desteklenmesine katkı sunacak yasal tabanın oluşturulması için bir araya geleceği de kaydedildi.