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https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-ve-hindistan-swiftin-alternatifi-uzerindeki-calismayi-tamamladi-1055195239.html
'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'
'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'
Rusya ve Hindistan'ın SWIFT sisteminin yerini alacak alternatif ödeme platformu kurma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T12:56+0300
2022-03-31T12:56+0300
ekonomi
swift
rusya
hindistan
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Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası, Batı'nın yaptırımları kapsamında Moskova'nın çıkarıldığı SWIFT sistemine alternatif geliştirme çalışmalarını bitirdi.Yeni ödeme sisteminin Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası'nın merkez ofislerinde kurulmasının beklendiğini söyleyen kaynaklar, ruble ve rupi bazlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemin bir hafta içinde devreye gireceğini ifade etti.Haberde, Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Nisan başında Hint tarafıyla ikili ticaretin ve bankacılık işlemlerinin desteklenmesine katkı sunacak yasal tabanın oluşturulması için bir araya geleceği de kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210428/rusya-devlet-baskani-ozel-temsilcisi-rusya-sWiftten-cikarilmasi-durumunda-buna-yanit-verecek-1044378616.html
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swift, rusya, hindistan, veb

'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'

12:56 31.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicSWIFT
SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya ve Hindistan'ın SWIFT sisteminin yerini alacak alternatif ödeme platformu kurma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu.
Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası, Batı'nın yaptırımları kapsamında Moskova'nın çıkarıldığı SWIFT sistemine alternatif geliştirme çalışmalarını bitirdi.
Yeni ödeme sisteminin Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası'nın merkez ofislerinde kurulmasının beklendiğini söyleyen kaynaklar, ruble ve rupi bazlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemin bir hafta içinde devreye gireceğini ifade etti.
Haberde, Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Nisan başında Hint tarafıyla ikili ticaretin ve bankacılık işlemlerinin desteklenmesine katkı sunacak yasal tabanın oluşturulması için bir araya geleceği de kaydedildi.
uluslararası para transferi sistemi SWIFT - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2021
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Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi: Rusya, SWIFT’ten çıkarılması durumunda buna yanıt verecek
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