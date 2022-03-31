https://tr.sputniknews.com/20220331/rusya-ve-hindistan-swiftin-alternatifi-uzerindeki-calismayi-tamamladi-1055195239.html

'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'

'Rusya ve Hindistan, SWIFT'in alternatifi üzerindeki çalışmayı tamamladı'

Rusya ve Hindistan'ın SWIFT sisteminin yerini alacak alternatif ödeme platformu kurma çalışmalarını tamamladığı duyuruldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T12:56+0300

2022-03-31T12:56+0300

2022-03-31T12:56+0300

ekonomi

swift

rusya

hindistan

veb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054370032_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3284d1f50ccfcd25947d2232f20ef035.jpg

Hindistan'da yayınlanan Economic Times gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası, Batı'nın yaptırımları kapsamında Moskova'nın çıkarıldığı SWIFT sistemine alternatif geliştirme çalışmalarını bitirdi.Yeni ödeme sisteminin Rusya Devlet Kalkınma Bankası VEB ile Hindistan Merkez Bankası'nın merkez ofislerinde kurulmasının beklendiğini söyleyen kaynaklar, ruble ve rupi bazlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak sistemin bir hafta içinde devreye gireceğini ifade etti.Haberde, Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Nisan başında Hint tarafıyla ikili ticaretin ve bankacılık işlemlerinin desteklenmesine katkı sunacak yasal tabanın oluşturulması için bir araya geleceği de kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210428/rusya-devlet-baskani-ozel-temsilcisi-rusya-sWiftten-cikarilmasi-durumunda-buna-yanit-verecek-1044378616.html

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

swift, rusya, hindistan, veb