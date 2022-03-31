https://tr.sputniknews.com/20220331/rusyanin-ukraynadaki-ozel-operasyonu-sirasindaki-sahra-hastanesinin-calismalari-kamerada-1055210173.html

Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada

Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T17:15+0300

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multimedya

video

ukrayna

sahra hastanesi

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Sahra hastanesinin faaliyetinin yer aldığı Ruptly videosunda doktorlar, mayın patlaması sonucu yaralanan yaralı bir askeri ameliyat ediyor. Doktorlara göre, askerler gerekli tüm yardımı alıyor ve hastaneye ihtiyaç duyulan her türlü ilaç sağlanmış durumda.

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Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı 2022-03-31T17:15+0300 true PT2M32S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

video, ukrayna, sahra hastanesi, видео