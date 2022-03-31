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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T17:15+0300
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video
ukrayna
sahra hastanesi
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Sahra hastanesinin faaliyetinin yer aldığı Ruptly videosunda doktorlar, mayın patlaması sonucu yaralanan yaralı bir askeri ameliyat ediyor. Doktorlara göre, askerler gerekli tüm yardımı alıyor ve hastaneye ihtiyaç duyulan her türlü ilaç sağlanmış durumda.
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Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı
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video, ukrayna, sahra hastanesi, видео

Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu sırasındaki sahra hastanesinin çalışmaları kamerada

17:15 31.03.2022
© Ruptly
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Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel operasyon sırasındaki askeri sahra hastanesinin çalışmaları kameralara yansıdı.
Sahra hastanesinin faaliyetinin yer aldığı Ruptly videosunda doktorlar, mayın patlaması sonucu yaralanan yaralı bir askeri ameliyat ediyor.

Doktorlara göre, askerler gerekli tüm yardımı alıyor ve hastaneye ihtiyaç duyulan her türlü ilaç sağlanmış durumda.
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