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Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest
Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest
Sancaktepe'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sancaktepe
çöp
bebek
anne
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Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açtı. Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti. Pervin Y.'nin "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim" dediği öğrenildi.
türkiye
sancaktepe
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sancaktepe, çöp, bebek, anne

Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne adli kontrolle serbest

00:31 31.03.2022 (güncellendi: 00:41 31.03.2022)
© DHASancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne
Sancaktepe'de bebeğini çöp konteynerine atan anne - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© DHA
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Sancaktepe'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açtı.
Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.
Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi.
Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.
Pervin Y.'nin "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim" dediği öğrenildi.
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