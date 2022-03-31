https://tr.sputniknews.com/20220331/secim-kanunu-tbmmden-gecti-1055215287.html
Seçim Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye düştü
Seçim Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye düştü
AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7'ye indirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T20:43+0300
2022-03-31T20:43+0300
2022-03-31T21:01+0300
seçim
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2639e6f59b4a0f77c400dfb5c7c019a9.jpg
Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_57e5244ad831594723f5b1e9f863a74d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim
Seçim Kanunu teklifi Meclis'te kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye düştü
20:43 31.03.2022 (güncellendi: 21:01 31.03.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.
Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.