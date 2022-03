https://tr.sputniknews.com/20220331/sosyal-medya-kullanim-yasi-5e-kadar-indi-1055192379.html

Sosyal medya kullanım yaşı 5’e kadar indi

Birleşik Krallık'ta hükûmet onaylı yayın, telekomünikasyon ve posta düzenleyicisi ile rekabet otoritesi olan Office of Communications, ya da bilinen kısa adıyla Ofcom’un medya alışkanlıkları üzerine yaptığı yıllık bir araştırma, beş ila yedi yaşındaki çocukların üçte birinin çocuklarının bir sosyal medya profiline sahip olduğunu ortaya çıkarttı.Sosyal medyayı kullanan sekiz ila 11 yaşındakiler arasında en popüler platform, her üç kişiden birinin hesabı olan TikTok oldu.Ancak Çinli Bytedance’e ait olan TikTok’un yaş sınırı birçok diğer uygulamada olduğu gibi 13 yaş ve üzeri.Video paylaşım platformunun bir sözcüsü: "Hem kayıt noktasında hem de şüpheli reşit olmayan hesapların platformdan kaldırılması yoluyla minimum yaş gereksinimlerimizi uygulamak için süreçlerimiz var. Bizim için topluluğumuzun, özellikle de gençlerin güvenliğinden daha önemli bir şey yoktur" dedi.Raporda, daha küçük çocukların (Ofcom'un onlara verdiği adla TikTots) üç ila dört yaşındakilerin yüzde 16'sı da dahil olmak üzere TikTok'ta video izlediği belirtildi.Ancak bu yaş grubunda yer alan çocuklara bir ebeveyn veya başka bir yaşlı kişi tarafından video gösteriliyor de olabilir ve kendi hesapları olduğu kesin değil.Ofcom strateji ve araştırma direktörü Yih-Choung Teh, bulguların "gerçekten çarpıcı" olduğunu söyledi."11 yaşında ve sekiz yaşında bir çocuğum var. Akranlarının yüzde 60'ının bir sosyal medya profili var, ki bunu biraz şaşırtıcı buluyorum. Büyük teknoloji platformları, şart ve koşullarında minimum yaşları belirliyor. Ancak görünüşe göre bu sınırlamaları gerçekten uygulanmıyorlar."Teh, ebeveynlerin çocuklarının internette ne yaptıklarının farkında olması gerektiğini de söyledi.“Ne izlediklerini söylemek her zaman çok kolay değil ve bence bir ebeveyn olarak çocuklarımızla ne yaptıkları hakkında iyi bir diyalog kurma sorumluluğumuz var” dedi.Anket ayrıca, üç ila dört yaşında çocukları bulunan ebeveynlerin yüzde 22'sinin ve sekiz ila 11 yaşındaki çocukların ebeveynlerinin yüzde 38'inin, çocuklarının asgari yaşa gelmeden önce sosyal medyada profil sahibi olmasına izin verdiklerini ortaya çıkarttı.Bir diğer popüler platform Instagram da bu şekilde kullanılıyor ve bu platformda da yaş sınırı 13 ve üzeri.Ancak sosyal medyada yer alan birçok çocuk, ankette çıkan sonuca göre, aynı sosyal medya uygulamasında veya sitede birden fazla profile sahip olmayı tercih ediyor.

