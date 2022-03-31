https://tr.sputniknews.com/20220331/sosyal-medyadaki-goygoyculuga-destek-vermeseniz-cok-kisa-zamanda-seker-fiyatlari-normale-gelecek-1055216131.html

'Sosyal medyadaki goygoyculuğa destek vermeseniz çok kısa zamanda şeker fiyatları normale gelecek'

'Sosyal medyadaki goygoyculuğa destek vermeseniz çok kısa zamanda şeker fiyatları normale gelecek'

TBMM Tarım Orman Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, şekerdeki fiyat artışlarının nedeninin 'muhalefet ve sosyal medya goygoyculuğu... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T21:34+0300

2022-03-31T21:34+0300

2022-03-31T21:34+0300

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CHP’nin 'şeker fiyatlarındaki artışın nedenleri' konusunda verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.TBMM Tarım Orman Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:"Buna sebep olanlar biraz da sizlersiniz""Şekerin tadı niye kaçtı? Dolar kurunun yükselmesi ve dünyada da girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber Türkiye'deki şeker fiyatları dünya fiyatlarının altında kaldı ve müthiş bir talep oldu. Bu da özel sektörün iştahını cezbetti.Özel sektör, yurt dışına satabilme umuduyla bir müddet piyasaya şeker arzında sıkıntılar yaşattı. Ticaret ahlakımıza uymayan davranışlar vardı. Şimdi şeker fiyatları düşmeye başladı.*Ben, inanıyorum ki eğer siz, bu sosyal medyadaki goygoyculuğa destek vermiyor olsanız bilesiniz ki çok kısa zamanda şeker fiyatları normale gelecek. Buna sebep olanlar biraz da sizlersiniz."'Onu bile bize bağladınız ya, helal olsun'Bu sözlere CHP'li Vecdi Gündoğdu “Onu bile bize bağladınız ya, helal olsun. Siz giderseniz her şey normalleşecek, merak etmeyin” cevabını verdi.

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